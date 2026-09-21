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로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)Getty Images
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De Zerbi, criticado, concede una semana de descanso al Tottenham por el parón de selecciones nacionales

Tottenham

En el centro de las críticas, pero nada preocupado. Roberto De Zerbi, técnico del Tottenham, protagonista de un inicio de temporada comp0licado y todavía sin victorias en la Premier League, ha decidido conceder una semana entera de descanso a los jugadores que se han quedado en Londres durante el parón de selecciones.


James Maddison, Conor Gallagher, Dominic Solanke, Tosin Adarabioyo y Marcos Senesi han sido señalados como futbolistas que deben mejorar su condición física. Según informa el Telegraph, sin embargo, la pausa ya estaba programada antes de la derrota y entra dentro de las estrategias normales de gestión del grupo durante un largo parón internacional.


La decisión ha generado, obviamente, perplejidad entre los aficionados, muy enfadados por este pésimo inicio de temporada, en línea con los últimos años. La primera prueba de fuego será el 10 de octubre en el campo del Manchester United.

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