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Mohamed Saeed
Traducido por

¡De vuelta al grupo! Jack Grealish vuelve a entrenarse con el Everton tras una infracción disciplinaria y se acerca su regreso ante el Brentford

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Jack Grealish ha vuelto oficialmente a entrenarse en Finch Farm con la intención de dejar atrás una etapa difícil en el Everton. El mediapunta, de 31 años, se marca ahora como objetivo volver a jugar en la Premier League tras el parón de selecciones, después de perderse los últimos partidos del Everton por una combinación de problemas físicos y medidas disciplinarias internas.

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El camino hacia la reincorporación al primer equipo en Finch Farm

El Everton ha confirmado que Grealish ha vuelto a entrenarse sobre el césped en su ciudad deportiva de Finch Farm, lo que marca el inicio de su reincorporación al primer equipo. El centrocampista creativo ha seguido un programa individualizado para recuperar el ritmo tras un periodo de baja. Los servicios médicos y el cuerpo técnico del club han diseñado un plan para que Grealish vuelva a participar en los entrenamientos completos del primer equipo a principios de la próxima semana, lo que ampliaría considerablemente las opciones de David Moyes de cara a un periodo invernal crucial en la Premier League.

Aunque el ambiente en el Everton ha sido tenso tras los últimos resultados, el regreso de un jugador con la calidad técnica de Grealish se considera un paso adelante necesario. El veterano atacante solo ha disputado seis partidos esta temporada durante su segunda cesión en Merseyside y no ha logrado encontrar la regularidad que anteriormente lo convirtió en uno de los favoritos de la afición.

Pese al optimismo que rodea su vuelta a los entrenamientos, seguirá sin estar disponible para el próximo partido en casa contra el Coventry City. El objetivo es que reaparezca en competición en la visita al Gtech Community Stadium el 23 de noviembre, cuando el Everton se enfrentará a un Brentford difícil de batir.

La reciente ausencia por motivos disciplinarios

Los preparativos para este regreso se han visto empañados por la polémica, ya que Grealish estuvo ausente de las últimas convocatorias por motivos que iban más allá de su estado físico. Inicialmente, su ausencia en la derrota por 2-0 ante el Arsenal se atribuyó a una enfermedad, pero la situación se agravó cuando quedó fuera de la convocatoria para el partido de la Carabao Cup contra el Newcastle United.

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El club aclaró después que se debía a un «incumplimiento de la disciplina del club», una medida que Moyes respaldó públicamente al calificarla de «decisión del club» necesaria. Desde entonces, algunas informaciones han apuntado a que la medida disciplinaria se debió a una ausencia no autorizada en la ciudad deportiva, lo que provocó un periodo de tensión entre el jugador y los responsables del equipo en Goodison Park.

La incertidumbre contractual y sus perspectivas de futuro

Mientras Grealish trabaja para volver a estar disponible, su futuro a largo plazo sigue siendo un importante tema de debate entre analistas y aficionados. Actualmente afronta el último año de su lucrativo contrato con el Manchester City, por lo que quedará libre en el verano de 2027. Algunos analistas, entre ellos el exdefensa del Everton Michael Ball, han sugerido incluso que el creador de juego podría despedirse de la Premier League en 2027 para buscar un nuevo comienzo en un entorno diferente, como la MLS.

Pese a la reciente polémica, quienes han seguido de cerca a Grealish durante su etapa en el Hill Dickinson Stadium no ponen en duda su calidad. Antes de que una grave lesión en el pie truncara su anterior temporada en enero de 2026, había aportado dos goles y seis asistencias en 22 partidos, demostrando que era uno de los jugadores con más talento técnico de la plantilla. El reto ahora es recuperar ese nivel y evitar nuevas distracciones fuera del campo.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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