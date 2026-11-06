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Jack Grealish ha vuelto oficialmente a entrenarse en Finch Farm con la intención de dejar atrás una etapa difícil en el Everton. El mediapunta, de 31 años, se marca ahora como objetivo volver a jugar en la Premier League tras el parón de selecciones, después de perderse los últimos partidos del Everton por una combinación de problemas físicos y medidas disciplinarias internas.

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El camino hacia la reincorporación al primer equipo en Finch Farm

El Everton ha confirmado que Grealish ha vuelto a entrenarse sobre el césped en su ciudad deportiva de Finch Farm, lo que marca el inicio de su reincorporación al primer equipo. El centrocampista creativo ha seguido un programa individualizado para recuperar el ritmo tras un periodo de baja. Los servicios médicos y el cuerpo técnico del club han diseñado un plan para que Grealish vuelva a participar en los entrenamientos completos del primer equipo a principios de la próxima semana, lo que ampliaría considerablemente las opciones de David Moyes de cara a un periodo invernal crucial en la Premier League.

Aunque el ambiente en el Everton ha sido tenso tras los últimos resultados, el regreso de un jugador con la calidad técnica de Grealish se considera un paso adelante necesario. El veterano atacante solo ha disputado seis partidos esta temporada durante su segunda cesión en Merseyside y no ha logrado encontrar la regularidad que anteriormente lo convirtió en uno de los favoritos de la afición.

Pese al optimismo que rodea su vuelta a los entrenamientos, seguirá sin estar disponible para el próximo partido en casa contra el Coventry City. El objetivo es que reaparezca en competición en la visita al Gtech Community Stadium el 23 de noviembre, cuando el Everton se enfrentará a un Brentford difícil de batir.

La reciente ausencia por motivos disciplinarios

Los preparativos para este regreso se han visto empañados por la polémica, ya que Grealish estuvo ausente de las últimas convocatorias por motivos que iban más allá de su estado físico. Inicialmente, su ausencia en la derrota por 2-0 ante el Arsenal se atribuyó a una enfermedad, pero la situación se agravó cuando quedó fuera de la convocatoria para el partido de la Carabao Cup contra el Newcastle United.

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El club aclaró después que se debía a un «incumplimiento de la disciplina del club», una medida que Moyes respaldó públicamente al calificarla de «decisión del club» necesaria. Desde entonces, algunas informaciones han apuntado a que la medida disciplinaria se debió a una ausencia no autorizada en la ciudad deportiva, lo que provocó un periodo de tensión entre el jugador y los responsables del equipo en Goodison Park.

La incertidumbre contractual y sus perspectivas de futuro

Mientras Grealish trabaja para volver a estar disponible, su futuro a largo plazo sigue siendo un importante tema de debate entre analistas y aficionados. Actualmente afronta el último año de su lucrativo contrato con el Manchester City, por lo que quedará libre en el verano de 2027. Algunos analistas, entre ellos el exdefensa del Everton Michael Ball, han sugerido incluso que el creador de juego podría despedirse de la Premier League en 2027 para buscar un nuevo comienzo en un entorno diferente, como la MLS.

Pese a la reciente polémica, quienes han seguido de cerca a Grealish durante su etapa en el Hill Dickinson Stadium no ponen en duda su calidad. Antes de que una grave lesión en el pie truncara su anterior temporada en enero de 2026, había aportado dos goles y seis asistencias en 22 partidos, demostrando que era uno de los jugadores con más talento técnico de la plantilla. El reto ahora es recuperar ese nivel y evitar nuevas distracciones fuera del campo.