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El Real Madrid está cerca de lograr un objetivo que se le resiste desde la implantación del nuevo formato de la Liga de Campeones. Tras sumar un pleno de victorias en sus cinco primeros partidos de la competición, está prácticamente a un paso de asegurarse un puesto entre los ocho mejores de la fase liga.

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El conjunto blanco suma 15 de 15 puntos posibles en la edición 2026-2027. Puede parecer un balance normal para el club con más títulos de la Liga de Campeones, con 15 trofeos, pero esta vez tiene una importancia especial, ya que el Real Madrid no ha logrado terminar la fase liga entre los ocho primeros desde que se adoptó el nuevo formato en la temporada 2024-2025.

Según el diario español «Marca», el Real Madrid necesita, en teoría, una sola victoria en sus tres partidos restantes para garantizarse casi con total seguridad el pase directo a los octavos de final y evitar el playoff de acceso a esa ronda.

Al conjunto blanco le quedan tres encuentros: dos a domicilio, ante el Arsenal y el Shakhtar, y uno frente al LASK en el Santiago Bernabéu.

Antes del duelo contra el PSV, José Mourinho ya había insistido en la importancia de sumar los puntos suficientes para evitar el playoff: «Los 12 puntos nos dan tranquilidad... pero tenemos que seguir, porque no queremos jugar el playoff».

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Tras la victoria ante el conjunto neerlandés, el Real Madrid mantuvo su arranque perfecto en la competición con cinco triunfos consecutivos.

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Mourinho conoce bien el sufrimiento del playoff

Mourinho tiene un motivo más para hablar de la importancia de acabar la fase liga entre los ocho primeros: la temporada pasada era el entrenador del equipo que mandó al Real Madrid al playoff.

El Benfica del técnico portugués privó al Real Madrid de la clasificación directa en la última jornada de la fase liga. Al conjunto español le bastaba un empate para evitar el playoff, pero el portero ucraniano del Benfica, Anatoliy Trubin, marcó un gol en el tiempo de descuento que sacó al Real Madrid de los ocho primeros puestos y metió al Benfica en el playoff.

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Después, el sorteo volvió a emparejar a ambos equipos en una eliminatoria marcada por la polémica, incluido el episodio de los insultos racistas que sufrió Vinícius Júnior por parte de Prestianni en el partido de ida en Lisboa.

El Real Madrid afrontó aquella ronda dirigido por Álvaro Arbeloa, tras la destitución de Xabi Alonso en enero, después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

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El Real Madrid terminó la fase liga de la pasada temporada en novena posición, tras sufrir tres derrotas ante el Liverpool, el Manchester City y el Benfica, lo que le obligó a disputar el playoff.

Una temporada anterior aún más complicada

La temporada anterior, con Carlo Ancelotti en el banquillo, el arranque europeo del Real Madrid fue todavía más complicado, ya que perdió tres de sus cinco primeros partidos, ante el Lille, el Milan y el Liverpool.

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Pese a ganar sus tres últimos encuentros, el equipo no pasó de la undécima posición y volvió a verse obligado a jugar el playoff.

En aquella ocasión, el Real Madrid se cruzó con el Manchester City de Pep Guardiola, pero logró superar al conjunto inglés ganando tanto en la ida como en la vuelta. Después se midió al Atlético de Madrid en la siguiente ronda, en una eliminatoria que se decidió en la tanda de penaltis en medio de una gran polémica por el doble toque de Julián Álvarez.

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La aventura europea del Real Madrid terminó aquella temporada ante el Arsenal en cuartos de final, mientras que la pasada cayó ante el Bayern de Múnich, aunque estuvo más cerca de alcanzar las semifinales frente al conjunto alemán que en su eliminatoria contra el Arsenal.

Un paso separa al Real Madrid del descanso hasta marzo

Ahora, el Real Madrid suma 15 puntos, que lo colocan en una posición muy cómoda en comparación con la mayoría de sus rivales.

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Una victoria más dejaría prácticamente sellado el pase del Real Madrid entre los ocho primeros, lo que le permitiría descansar de la Liga de Campeones hasta marzo en lugar de disputar dos partidos más en el playoff.

La importancia de este escenario no se limita al plano europeo: daría al Real Madrid más margen para gestionar su calendario, aliviaría la carga física y mental de sus jugadores y le otorgaría una ventaja adicional en la lucha por el título de LaLiga.

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Después de dos temporadas en las que el Real Madrid se vio obligado a jugar el playoff, esta vez el camino parece despejado para que el conjunto blanco termine la fase liga entre los ocho mejores, algo que marcaría una diferencia importante en sus planes para la segunda mitad de la temporada.