Es cuestión de tiempo que Givairo Read debute con la selección neerlandesa. Eso es lo que espera el periodista de Voetbal International Lentin Goodijk, según cuenta en el pódcast VI ZSM.

La sub-21 de Países Bajos vivió una fase de clasificación para la Eurocopa extremadamente complicada, pero todavía puede seguir soñando con participar en la fase final. El martes aseguró por los pelos la segunda plaza del grupo, por lo que el equipo del seleccionador Michael Reiziger disputará el play-off.

A la pregunta de qué jugador le ha sorprendido positivamente en este parón internacional con la sub-21 neerlandesa, Goodijk responde: “Si simplemente ves los partidos, creo que por ejemplo Givairo Read destaca de verdad por encima del resto”.

“Eso se ve en pequeños detalles de inteligencia, madurez, ir al duelo o dar un pequeño paso atrás porque sabes que entonces el balón acabará igualmente en tus pies. Pero también en las decisiones correctas con el balón bajo presión y en duelos importantes que tiene que ganar, también los gana. Para eso también tiene la fuerza física.”

“Así también se nota que ya suma decenas de partidos a un alto nivel, también en la Champions League. Este sí es un jugador que de verdad va a dar el salto a la selección neerlandesa en algún momento.”

“Naturalmente tiene un poco de mala suerte porque tiene a dos jugadores por delante en su posición, Denzel Dumfries y Jurriën Timber, que quizá estén entre los cinco mejores laterales derechos del mundo. Así que a ver cómo entras en el equipo”, afirma Goodijk.

Sin embargo, según Goodijk, Read no es el único jugador talentoso del equipo. “Naturalmente también puedes mencionar a Kees Smit. Y quizá Dies Janse siga desarrollándose de cara al futuro. Ahora también hemos visto por primera vez con la sub-21 neerlandesa a Sean Steur. También se adapta con mucha facilidad, en realidad. Así que individualmente sí que hay muchos talentos en este grupo, solo que colectivamente todavía no habían sido capaces de rendir bien. Y ahora eso también se ha sumado un poco.”