"The Damned United" no es un documental. La historia que David Peace cuenta en su novela superventas es puesta en duda por una serie de protagonistas reales. Pero en una cosa coinciden casi todos: en julio de 1974, durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento como nuevo entrenador del Leeds United, Brian Clough se plantó realmente ante un grupo de jugadores de talento indiscutible, pero de agresividad notoria, y les dijo que podían tirar todas sus medallas a la basura, porque no habían ganado ninguna limpiamente.

"Habéis conseguido todo eso haciendo trampas, maldita sea", dice el Clough interpretado por Michael Sheen en la adaptación cinematográfica del best seller, aludiendo más bien al estilo de juego supuestamente "sucio" del Leeds que a cualquier forma de corrupción.

Probablemente hayas visto circular de nuevo recientemente ese clip en las redes sociales, solo que ahora en relación con el Manchester City, que, según informó primero The Athletic , fue declarado culpable en todos menos uno de los 115 cargos presentados contra el club en febrero de 2023 por vulnerar las normas financieras de la Premier League.

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Infracciones del ManCity: la Premier League podría perder credibilidad

Pero esto no es motivo de sonrisa. Al contrario: se trata de un asunto serio, con el potencial de alterar de raíz el futuro del fútbol inglés mediante una reescritura de su pasado. Porque, aunque al parecer la Premier League ha logrado una victoria sobre el ManCity, difícilmente se sentirá como una que merezca ser celebrada. Porque la competición que organiza la liga podría perder toda credibilidad.

Todavía no está claro qué sanciones impondrá a City la Premier League, encabezada por su director ejecutivo Richard Masters, y el club sigue teniendo derecho a apelar. Algunos aficionados escépticos de clubes rivales sospechan que la entidad se irá de rositas con una multa y una deducción de puntos irrelevante.

Sin embargo, según expertos legales familiarizados con el caso, eso es extremadamente improbable. El deporte nunca ha vivido un escándalo financiero de esta magnitud. La gravedad de las acusaciones no tiene precedentes. Con toda probabilidad, el castigo tampoco los tendrá.

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¿Qué clubes fueron castigados anteriormente por la liga por infracciones financieras?

No hay que olvidar que Everton (deducción de seis puntos) y Nottingham Forest (cuatro) solo habían sido declarados culpables de infracciones menores de las normas financieras de la Premier League. Chelsea, en cambio, solo fue sancionado con una multa por acusaciones relacionadas con pagos ilegales a asesores y terceros.

Sin embargo, los Blues se habían denunciado básicamente a sí mismos ante la Premier League, ya que las infracciones en cuestión no afectaban a los actuales propietarios, sino a la etapa de Roman Abramovich. Por ello, el consorcio Clearlake cooperó sin restricciones en todas las fases de la investigación. City no lo hizo. Y el club mantuvo durante todo el proceso su total inocencia, lo que significa que un trato indulgente parece improbable.

Como consecuencia, ahora existe la posibilidad real de que City sea castigado con una deducción de puntos tan elevada que el descenso deje de ser solo posible para pasar a ser probable. Que también se le retiren títulos ya conquistados todavía no es seguro. Sin embargo, hay argumentos de peso para defender que todos los resultados de City entre 2009 y 2018 (objeto de la investigación) deberían ser declarados nulos y sin validez.

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Pep Guardiola se opuso a una retirada de los títulos conquistados por el City

Al fin y al cabo, se podría argumentar que nada de lo sucedido en los últimos ocho años habría sido posible sin el presunto fraude financiero. Este sentó las costosas bases del ascenso del City hasta convertirse en la fuerza dominante del fútbol inglés y, finalmente, alcanzar el triplete en 2023.

El exentrenador del City Pep Guardiola ya se había mostrado antes tajantemente en contra de la idea de que al club se le retiraran los títulos en caso de una condena. "¡Vamos! Esos momentos pertenecen al City, independientemente del veredicto", argumentó el catalán ya en 2023. "Pensad en lo que hemos logrado. Ese gol de Sergio Agüero [contra el QPR en 2012], eso no lo puede quitar nadie. No sé, ¿acaso somos responsables de que Steven Gerrard resbalara en Anfield?"

Por supuesto que no. Pero supuestamente City sí fue responsable de un fraude financiero que permitió al equipo de entonces, dirigido por Manuel Pellegrini, estar en condiciones de beneficiarse de ese resbalón. Además, es probable que los momentos mágicos a los que aludía Guardiola solo pertenecieran al City porque fueron robados a alguien más.

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Si se demuestra la culpabilidad del Manchester City: Jürgen Klopp quiere encargarse de la cerveza

El excentrocampista del Liverpool Danny Murphy ya ha señalado que los recuerdos no pueden quitarse realmente. Las medallas y los trofeos, en cambio, sí. Resulta revelador que Jürgen Klopp, cuyo Liverpool fue privado por el City de Guardiola de dos títulos en las temporadas 2018/19 y 2021/22, ya hubiera declarado antes que, si se declaraba culpable al City, él pondría la cerveza y organizaría un desfile en su propio jardín para sus exjugadores.

Sin embargo, lo que más preocupa al City son las posibles consecuencias legales y financieras. Según las informaciones, el Manchester United, que en los últimos 18 años terminó tres veces por detrás del City en segunda posición, ya está evaluando el impacto económico de las infracciones de su rival ciudadano sobre sus propios ingresos. Sería sorprendente que Liverpool (también subcampeón en tres ocasiones) y Arsenal (dos títulos "perdidos") no hicieran lo mismo.

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¿Hasta qué punto quedaría dañado el prestigio del Manchester City?

Pero eso no es todo: además, City también negó repetidamente a otros clubes una plaza entre los cuatro primeros que les habría asegurado la clasificación para la Champions League y el lucrativo dinero asociado a ella. Es imposible cuantificar en este temprano momento los posibles costes en indemnizaciones. Igual que el daño potencialmente irreparable para la integridad de la Premier League. Si la condena se mantiene, el mayor caso de fraude de la historia del fútbol amenaza con desenmascarar los últimos 18 años de la Premier League como una mentira.

Una cosa ya se sabe con certeza: la reputación del City quedaría arruinada. Los recuerdos y títulos del Manchester aún no han sido borrados. Quizá eso no ocurra nunca. Pero al menos, a la espera de un proceso de apelación que se prevé largo, ahora podría haber un asterisco detrás de cada triunfo. Eso probablemente haría que cada título careciera por completo de valor a ojos de la mayoría de observadores neutrales. Como los récords de velocidad de Florence Griffith Joyner o las siete victorias de Lance Armstrong en el Tour de Francia.