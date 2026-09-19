Entre todos los jugadores que actualmente están sin club, David Alaba es uno de los más famosos y exitosos. Con el Bayern de Múnich y el Real Madrid, el defensa austríaco de 34 años ganó en total cuatro veces la Champions League, a lo que se suman numerosos títulos nacionales. Sin embargo, su contrato con los blancos no fue renovado a finales de junio. Desde entonces, Alaba busca un nuevo club, hasta ahora sin éxito.

Por eso, el experto de TV Dietmar Hamann ya especula ahora incluso con una posible retirada de Alaba. "La cuestión es si todavía puede", dijo Hamann en Sky. "Cuanto más tiempo pase, mayor será la probabilidad de que no volvamos a verlo en un campo de fútbol". Alaba lleva años arrastrando persistentes problemas de lesiones. Entre otras cosas, sufrió una rotura del ligamento cruzado y una rotura de menisco. En las dos últimas temporadas, disputó con el Real un total de solo 1174 minutos.

Aun así, en verano le alcanzó para participar en el Mundial con la selección austríaca. Alaba fue titular como capitán en los cuatro partidos hasta la eliminación en dieciseisavos de final ante España. Sin embargo, para la próxima ventana de partidos internacionales, el seleccionador Ralf Rangnick prescindió de convocar a Alaba, que todavía no se ha retirado oficialmente. Actualmente se mantiene en forma con entrenamiento individual.

HSV, México, Austria: ¿a dónde fichará David Alaba?

En los últimos meses, Alaba ha sido vinculado con toda clase de clubes. Los supuestos acercamientos de Lazio, Manchester United e Inter de Milán no se concretaron. La MLS también apareció como posible destino, en concreto el Inter Miami de Lionel Messi. Últimamente, las especulaciones fueron cada vez más disparatadas: Bild relacionó a Alaba con el Hamburgo y el diario español Marca con el gran club mexicano Club América.

También se habló en voz baja de un posible regreso a su club de formación, el Austria Viena. Hasta qué punto el club está realmente intentando fichar a Alaba fue motivo recientemente en Austria de un encendido cruce público entre el exentrenador del Austria Frenkie Schinkels y el jefe de la defensa Aleksandar Dragovic, compañero de Alaba durante muchos años en la selección.

"No te enfades, pero si en el Austria Viena nadie ha preguntado por Alaba, toda la directiva debería estar entre rejas", opinó Schinkels en su pódcast. Preguntado por estas declaraciones, Dragovic respondió en Sky: "¿De verdad cree que el Austria es tan tonto y no ha llamado a David? Hay que poner las cosas en su sitio. Ya lo entiendo, los señores quieren ser graciosos y conseguir clics. Pero también hay que bajar el tono. No estamos dormidos en Wien-Favoriten".

En cualquier caso, quien quiera fichar a Alaba tendrá que negociar con el legendario agente israelí Pini Zahavi. Fue con motivo del traspaso de Alaba del Bayern al Real en 2021, sin coste de transferencia, cuando Uli Hoeneß calificó a Zahavi de "piraña codiciosa".