De un fichaje fallido a una nueva apuesta: el delantero del Chelsea al borde de salvar su carrera

El delantero inglés Liam Delap está cerca de poner fin a su dura etapa en el Chelsea, ya que se encuentra a un solo paso de fichar por el Nottingham Forest en una operación valorada en cerca de 40 millones de libras esterlinas.

Esta operación garantizará al club londinense obtener un beneficio económico de una inversión que hasta hace poco se catalogaba como un fichaje fallido, tras la incorporación del jugador el pasado verano procedente del Ipswich Town por 30 millones de libras esterlinas, según el diario británico "The Sun".

Delap no logró dejar su huella en el Chelsea durante la temporada pasada, ya que se limitó a marcar un único gol en la Premier League, que fue en la portería del Fulham el pasado enero. La situación llegó al punto de que la afición del Chelsea reclamó el regreso del delantero Nicolas Jackson, cedido entonces al Bayern Munich, tras el sufrimiento goleador que vivió el equipo en la línea ofensiva.

Estos movimientos se producen a petición directa del austriaco Oliver Glasner, el nuevo director técnico del Nottingham Forest y uno de los entrenadores mejor pagados de la Premier League, que aspira a contar con el pleno respaldo del propietario del club, Evangelos Marinakis, en el mercado de fichajes, tras sus conocidas diferencias con la directiva de su anterior club, el Crystal Palace, en torno a las ambiciones económicas.

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El Forest busca cubrir el vacío ofensivo tras la decepcionante derrota en la jornada inaugural ante el Leeds United por un gol a cero, la falta de eficacia de la pareja Igor Jesus y Chris Wood, además de la marcha del delantero Taiwo Awoniyi al Coventry City por 9 millones de libras esterlinas. La directiva del club espera recuperar el brillo y el nivel que Delap ofreció con el Ipswich Town, cuando marcó 12 goles hace dos años.

Los informes apuntan a que el cierre del fichaje de Delap podría hacerse oficial antes del final de esta semana, en un momento en el que el Chelsea ha seguido reorganizando sus opciones ofensivas bajo la dirección de su nuevo entrenador Xabi Alonso.

El Chelsea reforzó su línea ofensiva con la contratación del veterano Danny Welbeck para que sea una opción de apoyo al delantero João Pedro, además de completar la incorporación de Emmanuel Emegha procedente del Estrasburgo francés. Por el contrario, Jackson regresó a las filas del equipo tras finalizar su cesión, en medio de informaciones sobre un serio interés del Aston Villa por ficharlo antes del cierre del mercado.