El Barcelona se enfrenta a una prueba económica enorme si quiere cerrar el fichaje del español Rodri, centrocampista del Manchester City, después de que la operación, vista en un primer momento como una oportunidad de bajo coste, se haya convertido en un negocio cuyo valor total podría superar los 210 millones de euros, entre coste del traspaso, comisiones y salario del jugador.

Y a pesar de que el contrato de Rodri con el Manchester City se acerca a su fin, el club inglés no parece dispuesto a desprenderse fácilmente del centrocampista, ya que ha fijado sus exigencias económicas en 80 millones de euros para dar el visto bueno a su marcha, según informaron medios españoles e ingleses.

El Barcelona lo intentó dos veces y el City se niega

La creencia extendida era que la proximidad del final del contrato de Rodri con el Manchester City convertiría su regreso a LaLiga en una operación prácticamente gratuita, pero la postura del club inglés echó por tierra por completo esa idea.

Según los informes, el Manchester City rechazó dos ofertas del Barcelona, en un momento en que el club catalán le ofreció a Rodri un contrato de cuatro años, con un salario de 15 millones de euros netos por temporada.

Y con los impuestos que se aplican en la comunidad de Cataluña, el salario total del jugador alcanzaría cerca de 34 millones de euros anuales, es decir, unos 136 millones de euros a lo largo de los cuatro años, antes de sumar las comisiones y el importe del traspaso.

Y según lo publicado por el diario español «AS», computando todas estas partidas, el coste de la operación podría superar la barrera de los 210 millones de euros.

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El Mundial elevó el valor de Rodri

El futuro de Rodri se convirtió en un tema constante antes del Mundial, durante el torneo y después de él, pero su gran actuación en la Copa del Mundo contribuyó a elevar aún más su valor, pese a que el jugador entra en la última etapa de su contrato con el Manchester City.

De este modo, el principio de la «última temporada de contrato» ya no significa necesariamente la posibilidad de hacerse con el jugador por una cantidad irrisoria, después de que los clubes se hayan vuelto más firmes a la hora de defender el valor de sus estrellas incluso con sus contratos a punto de expirar.

El fichaje de Toni Kroos por el Real Madrid fue uno de los ejemplos anteriores más destacados de la salida de un gran jugador en el último año de su contrato por una cantidad limitada, después de que la operación se cerrara por unos 20 millones de euros.

En cambio, en el caso de Rodri, su situación parece completamente distinta, después de que su valor deportivo y comercial se haya disparado.

El Real Madrid estuvo presente, pero Rodri eligió al Barcelona

El Barcelona no fue el único club español interesado en los servicios de Rodri, ya que el Real Madrid también entró en la puja por la operación; es más, el club blanco le trasladó una oferta al jugador, pero Rodri optó por la propuesta presentada por el Barcelona.

Esto se produce en medio de una competencia creciente entre ambos clubes por varios nombres durante el actual mercado de fichajes estival, a pesar de la ruptura que rige las relaciones entre ambas instituciones.

Y la cosa no se detuvo en Rodri, ya que el interés de ambos clubes coincidió también en el delantero argentino Julián Álvarez, después de que el Real Madrid presentara una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios, un jugador que el Barcelona también situaba entre sus intereses.

Julián Álvarez abre otro capítulo del pulso

El Atlético de Madrid rechazó la oferta presentada por el Real Madrid, pero el movimiento madridista contribuyó a elevar el valor del jugador en el mercado, lo que hace que la posibilidad de su salida del club sea más complicada que antes.

Y ante el interés del Barcelona y de Rodri por un lado, y el caso de Julián Álvarez por otro, el club catalán se encuentra frente a dos operaciones enormes que, en conjunto, podrían requerir cerca de 500 millones de euros para completarse, según las estimaciones del informe.

Y mientras la llegada de Rodri al Real Madrid contaba con una clara acogida por parte de la afición del club blanco, la decisión del jugador de decantarse por el proyecto del Barcelona puso fin a esa posibilidad, en un momento en que el caso de Julián parece distinto, después de que el Real Madrid ya se moviera y encontrara una respuesta contundente por parte de la dirección del Atlético de Madrid.