De Túnez a Catar: liderazgo árabe constante en una lista negativa del Mundial

La selección de Catar cerró su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con el peor registro defensivo del torneo, encajando 10 goles en tres partidos y superando los 9 que recibió Túniz.

En tres partidos recibió 10 goles, uno más que Túnez, y no logró dejar su portería a cero en ningún encuentro.

La cifra refleja las graves dificultades defensivas de «Al-Anabi», que no logró dejar su portería a cero en ningún encuentro.

Encajó un gol ante Suiza, seis frente a Canadá y tres contra Bosnia y Herzegovina en la última jornada.

Túnez, por su parte, recibió nueve goles en dos encuentros: cinco ante Suecia y cuatro frente a Japón, y aún debe medirse a Holanda en la tercera jornada.

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Además, Catar cerró la fase de grupos con dos derrotas y un empate, aún sin lograr su primer triunfo mundialista.

Según «Opta», Catar ha jugado seis partidos en Copas del Mundo sin ganar, marca superada solo por dos selecciones.

Solo Honduras (9 partidos sin ganar) y Nueva Zelanda (8) superan esta marca.

Qatar buscaba su primer triunfo en esta edición tras su experiencia como anfitrión en 2022, pero los resultados volvieron a ser decepcionantes y el equipo se despidió sin victorias.