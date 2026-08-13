El Ajax se ha metido en la pelea por Lutsharel Geertruida, según confirmó De Telegraaf este jueves, después de informaciones previas procedentes de Alemania.

Según el diario matinal, el club de Ámsterdam se puso en contacto el miércoles con el RB Leipzig. Ya se sabía que el PSV quiere la cesión del defensa de Róterdam, pero die Roten Bullen prefieren una operación definitiva.

«Si Mika Godts es vendido al PSG, quizá el Ajax sí tenga los recursos para pagar una cantidad de traspaso de unos 18 millones», escribe el periodista que sigue la actualidad del club Mike Verweij. También habría una propuesta de cesión sobre la mesa.

El Ajax busca un central diestro más. Desde hace tiempo está claro que ya no hay futuro en el Johan Cruyff Arena para Ko Itakura y Josip Sutalo.

Geertruida, de 26 años, tiene contrato con el Leipzig hasta mediados de 2029. Anteriormente disputó 202 partidos oficiales con el Feyenoord.

Un traspaso de Geertruida al Ajax o al PSV sería muy picante. En Rotterdam-Zuid, el internacional neerlandés sigue siendo muy querido.

Geertruida también podría optar por un cambio al extranjero. La pasada temporada jugó cedido en el Sunderland.