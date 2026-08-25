PSV no parece dispuesto, por ahora, a seguir adelante por Azzedine Ounahi. Los medios españoles informaron este martes de que el club de Eindhoven había presentado una oferta oficial por el centrocampista del Girona e incluso lideraba la carrera por su fichaje, pero, según Jeroen Kapteijns, de De Telegraaf, un traspaso no está actualmente sobre la mesa.

Ounahi sí estuvo en el pasado en la lista del PSV, como confirma Kapteijns. Sin embargo, la llegada de Kodai Sano y Sven Mijnans ha provocado que el centro del campo del conjunto de Eindhoven esté, en principio, cubierto. Por ello, en este momento no parece haber espacio para la incorporación del centrocampista marroquí.

Eso contradice la información de Mundo Deportivo. El diario español informó antes este martes de que el PSV había presentado una oferta oficial por Ounahi. La cuantía de esa oferta no quedó clara. Lo que sí parecía seguro es que el PSV no estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Según Mundo Deportivo, el PSV era incluso el principal candidato para hacerse con Ounahi. El club de Eindhoven ya estaría en conversaciones con el Girona para cerrar el traspaso, y el director deportivo Earnest Stewart querría acelerar la operación para adelantarse a otros clubes interesados.

Esa información queda ahora desmentida por Kapteijns. “Ounahi sí estuvo en la lista en Eindhoven, pero ahora ya no está sobre la mesa”, escribe el periodista de De Telegraaf.

Ounahi también fue relacionado insistentemente con el Ajax en este periodo de traspasos. En Ámsterdam podría reencontrarse con el entrenador Míchel, con quien ya trabajó anteriormente en el Girona. Hull City, Ipswich Town e Ittihad Club también fueron mencionados antes como posibles destinos.

Según Kapteijns, el PSV tiene actualmente otras prioridades en el mercado de fichajes. El club de Eindhoven sigue buscando refuerzos para la posición de delantero centro y para los extremos. Por ahora, la llegada de Ounahi parece descartada.