Robin van Persie despierta un considerable interés, según informa De Telegraaf este martes. Sin embargo, todo apunta a que el entrenador, sin club tras ser destituido este año por el Feyenoord, no asumirá un nuevo cargo hasta 2027.

Marcel van der Kraan, periodista que sigue la actualidad del Feyenoord, menciona a Van Persie en relación con la Premier League, competición en la que jugó con el Arsenal y el Manchester United. «En la Premier League, el entrenador del Nottingham Forest (Oliver Glasner, n. de la r.) ya está en la cuerda floja», señala sobre el equipo que ocupa actualmente el decimonoveno puesto en Inglaterra.

«El multimillonario griego Evangelos Marinakis, que tiene poca paciencia con los entrenadores, está furioso porque su club es penúltimo en la Premier League», revela Van der Kraan, que prevé dificultades para Van Persie si se concreta el interés del Nottingham Forest. «Llegar a un club en apuros a mitad de temporada suele ser buscarse problemas, pese a los salarios millonarios. Por eso, Van Persie tomará una decisión meditada cuando quiera volver a trabajar».

Probablemente también influya que el Feyenoord seguirá pagando a Van Persie durante un año tras su salida anticipada. «Van Persie tampoco puede quejarse de la falta de interés: en pleno verano ya había clubes de las (grandes) ligas europeas haciendo cola».

Arne Slot está en la misma situación que Van Persie, ya que el Liverpool sigue pagando al exentrenador del Feyenoord. Según De Telegraaf , el nombre de Slot ha sonado en el Tottenham Hotspur, que el lunes logró su primera victoria de la temporada en la Premier League.

«Slot ocupa su tiempo libre como observador técnico de la UEFA, lo que le permite, de forma inteligente, ver trabajar durante meses a numerosos clubes de primer nivel, estudiar sus sistemas de juego y evaluar a sus jugadores», explica Van der Kraan.

«Pero está claro que en 2027 volverá a un gran club europeo», afirma el periodista que sigue la actualidad del Feyenoord. Su representante, Rafaela Pimenta, mantiene contactos frecuentes con clubes interesados de Europa.