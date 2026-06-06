De Telegraaf: «El jugador que no jugó contra Argelia será titular ante Japón»

Jurriën Timber será titular con Holanda en el debut mundialista, según informó Mike Verweij, de De Telegraaf, en el pódcast Kick-off.

Verweij, que se encuentra en Estados Unidos, afirma que el defensa completó todo el entrenamiento con el grupo este viernes, lo que confirma su titularidad ante Japón el 14 de junio.

«Se notaba claramente. Se integró bien. Causó buena impresión. También estuvo muy bien en la final de la Champions League, donde incluso jugó una hora», afirma Verweij.

Aunque Valentijn Driessen opina que lo introducirán poco a poco para evitar riesgos y que empezará con Jan Paul van Hecke.

Timber sufrió una lesión de tobillo hace meses y se esperaba su pronta recuperación, pero se retrasó más de lo previsto. Finalmente reapareció el sábado pasado en la final de la Liga de Campeones (1-1).



