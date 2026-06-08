«De Telegraaf» anuncia una gran noticia sobre Shane Kluivert, objetivo del Ajax

Shane Kluivert se incorporará al primer equipo del FC Barcelona la próxima temporada, según informa Mike Verweij, de De Telegraaf. El hijo de Patrick se someterá a las pruebas médicas tras sus vacaciones.
Actualmente juega en el Barça Atlètic, donde esta temporada ha disputado 22 partidos, marcado dos goles y dado dos asistencias.
Este curso competirá con Anthony Gordon, fichaje inglés que costó más de 80 millones de euros.
Además, Raphinha permanece en la plantilla y puede actuar por ambas bandas.
El 13 de julio se someterá a las pruebas médicas y, de superarlas, viajará a Inglaterra para la pretemporada con el primer equipo.
El diario SPORT informó el mes pasado de que el Ajax valoraba ficharlo, pero finalmente el campeón récord se quedará sin él.