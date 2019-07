De Rossi no es el único: Roberto Baggio contó cómo se hizo hincha de Boca

Otro símbolo del fútbol italiano se refirió a la llegada de la estrella ex-Roma y explicó por qué se hizo simpatizante del Xeneize.

Entre tantas voces que se refirieron a la revolución que provocó Daniele De Rossi con su llegada al fútbol argentino, no podía faltar la palabra de otro símbolo italiano que, curiosamente, también confesó ser hincha de Boca.

Roberto Baggio, el ex-10 de la Selección de que jugó en , Milan e Inter, entre otros, y que se retiró en Brescia hace ya 15 años, opinó sobre la llegada del mediocampista al Xeneize y contó por qué se hizo simpatizante del club de la Ribera.

"Por cómo entrena De Rossi, su edad no es un impedimento. Tiene para 2 o 3 años más en el fútbol. Él vino acá porque es hincha. Salió de un gran equipo en Italia y va a jugar la de América. La Libertadores no es fácil de ganarla", aseguró Il Divino, en declaraciones a Fox Sports.

Por otra parte, Baggio dijo que él también es "hincha de Boca" y que le "podría haber pasado lo mismo que a De Rossi" y vestir la camiseta del Xeneize. "Una noche estaba con amigos y estaban transmitiendo las mejores jugadas de un partido de y aparece gritando la hinchada. Les dije a mis amigos 'es muy fácil ser hincha cuando se gana 3-0' y me dijeron 'no, esos son los que están perdiendo'. Y a partir de ahí empecé a seguirlo y me hice hincha de Boca. Me impresionó la hinchada. Estoy hablando del año 1994"