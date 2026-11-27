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Daniele De Rossi, entrenador del Genoa, comparece en rueda de prensa en la víspera del partido contra el Inter, previsto para mañana a las 20:45 en San Siro. El técnico del Genoa habla del estado de Ostigard, del rival de mañana, de Osmajic, de Colombo y del momento del equipo, que viene de ganar al Sassuolo después de perder contra el Milan.

Sobre Leo Ostigard: «Físicamente, el equipo está bien. Hay algunas molestias, como les pasa a todos los demás equipos», informa Tuttosport. «Hay algún jugador cuyo estado debemos evaluar y que podría perderse al menos este partido, pero no es nada preocupante. Leo no viajará a Milán, no está en condiciones de jugar este partido. Después veremos si puede jugar el del martes y el del Torino, en función de cómo se recupere de este síndrome gripal».

Sobre el Inter: «Al margen de los resultados, es un equipo de una calidad increíble. Ha habido partidos en los que quizá no ha empezado demasiado bien y ha demostrado su fuerza precisamente en esos encuentros. Se ve que, cuando quiere, acelera un poco y es capaz de marcarle dos o tres goles a cualquiera. Nosotros tendremos que saber mantenernos en el partido, ser valientes y hacerle daño en determinadas situaciones. También encaja goles y, si está encajando alguno más, por algo será. Tenemos que hacer el partido perfecto».

Sobre Osmajic: «Nuestro delantero lo está haciendo bien, pero todo el equipo está entendiendo cómo hay que darle el balón. Tardamos poco en comprender lo decisivo que puede ser. Nuestros rivales también se han dado cuenta y quizá le harán marcajes de dos contra uno. Tendremos que evitar que cargue con todo el peso del ataque, aunque hasta ahora no ha sido así, porque otros jugadores también han marcado y han rematado a puerta. Cuando digo que hay que hacer el partido perfecto, no me refiero solo a la defensa, sino también al ataque».

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Sobre los partidos contra el Milan y el Sassuolo: «Lo que hicimos contra el Sassuolo no bastará. Si jugamos el mismo partido que el domingo, perderemos seguro. La calidad del Inter es tan superior que las ocasiones que concedimos pueden ser letales y decidir nuestra derrota. El Sassuolo nos dio más miedo que el Milan. Contra el Milan supimos sufrir, conceder poco y ser más peligrosos que ellos. Contra el Sassuolo lo hicimos peor: por momentos tuvimos un poco de suerte y, en cambio, estuvimos muy acertados al aprovechar nuestras ocasiones. Cuando el balón llegó allí, vi jugadas decisivas, vi pases decisivos en el momento justo y vi cómo aprovechamos los errores del rival. Un gran equipo también hace eso».

Sobre Colombo: «Es una baja importante para nosotros. Por muchísimos motivos. También por lo que aportaba al grupo y al vestuario. Siempre estaba ahí para sus compañeros. Nos salvó el año pasado. Si estamos aquí elogiando a Osmajic, es gracias a los goles de Colombo el año pasado. Decidió partidos con acciones brillantes y corrió como un animal en defensa. Este año no ha conseguido estrenarse como goleador, pero ha dado alguna asistencia. Estaba volviendo de una lesión. Es un duro golpe para nosotros porque es un chico muy querido. Es una buena persona que vive el fútbol de la forma más genuina posible. Le mandamos un fuerte abrazo, aunque ya se lo hemos dado todos en privado. Seguiremos a su lado».