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De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

De Rossi cuenta la llamada telefónica de madrugada a Aquilani: «Es una lástima, es uno de los más talentosos»

D. De Rossi
Roma
A. Aquilani
Génova
Sassuolo

Con motivo de la presentación de «Radici», la serie sobre el Ostiamare que se emitirá en Sky y Now a partir del 19 de noviembre, Daniele De Rossi también encuentra tiempo para dedicar unas palabras de cariño a su amigo y excompañero de equipo, ahora colega, Alberto Aquilani, entrenador destituido por el Sassuolo.

De Rossi, entrenador del Genoa, dice sobre la destitución de Aquilani, según recoge el Corriere dello Sport: «No puedo hablar de cosas que no conozco. Pero hablé con él hasta la noche. Es una pena que haya sucedido y es una pena que haya ocurrido poco antes de nuestro primer enfrentamiento. Pero tendremos ocasión. Yo entrenaré más años en la Serie A y él tiene un destino marcado: entre la nueva generación de entrenadores, es uno de los más talentosos, de los mejores. Seguro que tendrá muchas satisfacciones».

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