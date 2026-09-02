De Roon se despide del Atalanta: «A la Roma porque quería cerrar jugando»

«He aceptado un cambio de club porque quiero retirarme jugando. Siento que todavía tengo mucho que dar al más alto nivel y, por desgracia, me he quedado fuera del nuevo proyecto del Atalanta. Y además he elegido a quien me cambió la vida futbolística». Así Marten de Roon, que ha pasado a la Roma de su mentor Gian Piero Gasperini, se justificó en un largo videomensaje dirigido a los aficionados del Inter introducido por el significativo título «Solo un hasta luego, Bérgamo». «También es difícil para vosotros, que me habéis apoyado desde el primer día, permitiéndome vivir un cuento de hadas en el que fui uno de los protagonistas. Me habéis dado amor, emociones y sentido de pertenencia —el preámbulo del mensaje leído por el centrocampista neerlandés mientras pasan imágenes de su experiencia en Bérgamo—. Para siempre me defino como un bergamasco neerlandés. En Bérgamo he construido una vida y he vivido mis años más bonitos junto a vosotros. Siempre será mi casa».





Y añadió: «Han sido diez años inolvidables, con recuerdos que llevaré conmigo el resto de mi vida, con la mágica noche de Dublín de la Europa League, el primer trofeo europeo de Bérgamo. Agradezco de corazón a todas las personas de este club, de esta familia, a todos los que trabajan entre bastidores, a todos mis compañeros». También hay un momento de emoción por la pandemia de covid-19: «Guardo el recuerdo también del periodo terrible y doloroso que esta ciudad ha sufrido y, sobre todo, de cómo junto al Atalanta logró volver a levantarse. Unida: ciudad, club, resultados, pertenencia», afirma De Roon. Y concluye con el hasta luego: «He representado los valores de este club también fuera del campo. He intentado ser un ejemplo para mis compañeros, para los aficionados, para todos esos niños que juegan al fútbol y sueñan, para mis hijas. Bérgamo siempre seguirá siendo parte de mi vida, un día volveré. Gracias, Marten».