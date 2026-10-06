En el elegante hotel Klosterpforte, en Marienburg bei Harsewinkel, en el este de Westfalia, el joven de 22 años ocupó en los últimos días precisamente aquella habitación en la que en su día durmió Cristiano Ronaldo.

Había tenido "un poco de suerte" con la asignación de la habitación, dijo Tresoldi en una entrevista con ran antes del decisivo partido de clasificación para la Eurocopa del martes (18.00/ProSieben Maxx) en Bielefeld contra Georgia. "Fue casualidad. Simplemente recibí mi tarjeta de la habitación, fui para allá y de repente ponía sobre la puerta: 'Ronaldos room'. Hay muchísimas fotos suyas colgadas. Yo soy fan de Messi, pero aun así está bien."

Durante la Eurocopa 2024, Ronaldo instaló su cuartel general con la selección portuguesa en el este de Westfalia; dos años después, los futbolistas alemanes sub-21 quieren sellar el billete para la Eurocopa con una victoria, y Tresoldi puede acercarse al récord sub-21 de Pierre Littbarski (18) con sus 16 goles. No será hasta después de la fase final del verano en Albania y Serbia (del 16 de junio al 3 de julio) cuando decida si jugará por Alemania o por su país de nacimiento, Italia, como volvió a recalcar este lunes.

¿Para qué selección absoluta jugará Tresoldi en el futuro?

"Voy a jugar la Eurocopa sub-21 en cualquier caso, si nos clasificamos, aunque doy por hecho que lo haremos", dijo Tresoldi. Aseguró que últimamente no ha tenido contacto con el seleccionador Jürgen Klopp. Su corazón está "50:50", había explicado al inicio de la concentración, y en eso "no ha cambiado mucho".

Próximos partidos GER EURO U21 Qualification 12:00 GEO

También por eso le están dejando "tranquilo en la medida de lo posible", dijo el seleccionador Antonio Di Salvo. El brazalete de capitán, que Tresoldi asumió en ausencia de Tom Bischof, es "señal suficiente de dónde me gustaría verlo algún día". Tresoldi es "un delantero centro clásico, no tenemos tantos de ese perfil. Desde luego, es lo bastante bueno como para jugar en la selección absoluta".

Así lo ven también sus compañeros. Tresoldi es "simplemente un tipo muy relajado, que ama de verdad el fútbol y siempre seguirá siendo como es", dijo el defensa sub-21 Joshua Quarshie: "Todos nos beneficiamos mucho de él".