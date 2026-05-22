De repente, Slot tiene las mejores cartas con el Liverpool para fichar al jugador de 100 millones de euros

Según The Athletic, Liverpool sigue a Yan Diomande, extremo de 19 años del RB Leipzig. Es prioridad de fichaje para Arne Slot, que busca reforzar la delantera de cara a la próxima marcha de Mohamed Salah.

Diomandé, uno de los delanteros jóvenes más codiciados de Europa, interesa también al París Saint-Germain.

Leipzig prefiere que se quede un año más, aunque ya tiene garantizada la Champions. Aun así, no descarta su salida.

El club alemán pide más de 100 millones de euros por un jugador cuyo contrato vence en 2030.

Antes, el Liverpool debe acordar las condiciones personales con el jugador; si hay entendimiento, empezarán las conversaciones entre los clubes. Además, la clasificación del Liverpool para la próxima Champions será clave en la negociación.

Esta temporada ha marcado 13 goles y dado 10 asistencias en 36 partidos, lo que lo consagra como uno de los jóvenes más destacados de la Bundesliga.

El internacional marfileño fichó por el Leipzig procedente del Leganés en el verano de 2025. A principios de este mes, habló sobre el creciente interés de los principales clubes europeos. «Cuando la gente te dice que puedes ir al Chelsea o al Real Madrid, eso te hace feliz y te motiva aún más», afirmó Diomande.