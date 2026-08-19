Según informa Sky, el Galatasaray de Estambul ha señalado al bosnio como su objetivo prioritario absoluto para la posición de delantero y ya ha trasladado una oferta oficial al VfB. Sin embargo, esta sería de apenas 15 millones de euros. Eso debería ser demasiado poco para los suabos, con el director deportivo Fabian Wohlgemuth al frente.

El Stuttgart pagó hace solo dos años 23 millones de euros por Demirovic para arrebatárselo al FC Augsburgo. Su valor de mercado difícilmente habrá caído desde entonces.

Terminó su temporada de debut con 16 goles en 43 partidos oficiales, y eso pese a la gran competencia con Nick Woltemade y Deniz Undav en ataque. La temporada pasada añadió 15 goles y cinco asistencias en solo 37 partidos. Una lesión de larga duración en el pie lo mantuvo fuera de combate desde mediados de octubre hasta finales de año.

Demirovic da la bienvenida al fichaje de Pejcinovic y quiere quedarse en el VfB Stuttgart

Como el VfB se ha reforzado ahora de forma destacada y costosa en la punta del ataque con Dzenan Pejcinovic, procedente del VfL Wolfsburgo, en torno a Demirovic crecieron recientemente los rumores de salida. Entre otros, se le vinculó con un traspaso al Eintracht Fráncfort o al Leeds United.

También se habló del interés del Fenerbahce de Estambul por Demirovic, por lo que el club publicó un desmentido claro. El entrenador Sebastian Hoeneß reaccionó entonces a finales de julio también visiblemente molesto. «Estaba irritado y, sinceramente, enfadado por algunas de las cosas que se escribieron», dijo el técnico de 44 años a Bild. «Mi objetivo es tener siempre a los mejores jugadores en el VfB y Medo es uno de nuestros mejores jugadores».

Demirovic también se expresó en términos similares incluso antes del cierre del traspaso de Pejcinovic y explicó que quería afrontar la nueva situación de competencia y quedarse en Stuttgart. «Puede venir sin problema, es muy bienvenido», dijo Demirovic en referencia a su nuevo competidor, y añadió sobre sus propios planes de futuro: «Quiero ayudar al equipo, quiero marcar goles, tantos como sea posible, y seguir avanzando y hacer una temporada exitosa».

También mostró una especial ilusión por la próxima temporada de la Champions League con el VfB, donde tiene un emparejamiento especialmente deseado. «Espero que nos toque alguna vez un equipo inglés. Eso sería genial. Me gustaría jugar contra el Arsenal. En el Emirates Stadium», dijo Demirovic.

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El Galatasaray de Estambul probablemente tenga que temer por Victor Osimhen

No sonaba a posibles pensamientos de salida. Y el club también contaría con Demirovic, aunque según Sky no sería completamente intransferible. El Galatasaray seduce al mundialista con un salario neto sensiblemente superior al que percibe en el VfB y le ofrece a Demirovic un contrato de entre tres y cuatro años.

El gran club turco, para el que también se calzan las botas el ex del Bayern Leroy Sané y el antiguo capitán de la selección alemana Ilkay Gündogan, tuvo, al igual que su archirrival Fenerbahce, un mal arranque en la nueva temporada. Mientras Fener perdió su partido inaugural por 1-2, a Gala solo le alcanzó al final para un dramático empate en el último minuto ante el recién ascendido Corum, pese a jugar con un hombre más durante 20 minutos.

La superestrella Victor Osimhen había adelantado primero al Galatasaray, antes de que el clarísimo outsider golpeara dos veces en el plazo de dos minutos. Luego fue el propio Osimhen quien al menos rescató un punto para Gala en el minuto 90. El nigeriano juega desde hace dos años en el gran club turco y llevó al Galatasaray, con 61 goles en 75 partidos oficiales, a dos títulos de liga y una conquista de copa. Es venerado como un héroe popular, aunque el jugador de 27 años podría aparentemente darle la espalda al club todavía este verano.

Según Telegraph, el FC Arsenal estudia la opción de un posible traspaso de Osimhen. Además, desde hace tiempo existe interés desde Arabia Saudí, donde Al-Hilal estaría impaciente. Como Gala también estaría interesado en Gabriel Martinelli y Ethan Nwaneri, la pista con los Gunners se ha calentado cada vez más recientemente.

Posiblemente también porque los rumores sobre Osimhen no cesan, ahora Demirovic entra en el foco de Gala.