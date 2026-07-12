De repente salen a la luz detalles extraños sobre el levantamiento de la suspensión de Folarin Balogun

Se han revelado nuevos detalles sobre la polémica decisión de la FIFA respecto a Folarin Balogun. Según Martyn Ziegler, de The Times, solo un miembro de la comisión disciplinaria anuló la suspensión del delantero estadounidense para el Mundial.

Los otros diecisiete miembros quedaron al margen. «Mohammad Al-Kamali, presidente de la comisión disciplinaria de la FIFA, tomó la controvertida decisión de anular la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun sin que los otros diecisiete miembros de la comisión participaran en el asunto», se puede leer.

Balogun vio la roja directa contra Bosnia y Herzegovina (2-0) en octavos por una entrada violenta y fue suspendido un partido, sanción que la FIFA luego anuló.

La UEFA la tildó de «sin precedentes, incomprensible e injusta», y se critica la falta de transparencia de la FIFA, que no ha publicado documentos oficiales que la justifiquen.

Además, el presidente Donald Trump afirmó haber influido en la decisión tras contactar con Gianni Infantino, quien confirmó la conversación pero apuntó a un «órgano independiente». La explicación no disipa las dudas, pues la resolución la adoptó una sola persona.

Al-Kamali se niega a comentar, pero el escándalo ha debilitado a Infantino: varias federaciones reconsideran su apoyo y en el fútbol internacional se le ve cada vez más aislado.

Además, sus planes de reformar los estatutos para optar a un nuevo mandato como presidente parecen descartados por ahora.