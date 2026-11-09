¡De récord! Lucy Bronze entra por novena vez en el once mundial femenino de FIFPro

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Lucy Bronze, defensa del Chelsea y de Inglaterra, ha consolidado su condición de leyenda al convertirse en la primera futbolista elegida para el Once Mundial Femenino de FIFPRO en nueve ocasiones. La veterana lateral encabeza una nutrida representación inglesa en esta prestigiosa alineación, que reconoce a las futbolistas más destacadas del mundo durante el último año.

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Bronze marca un nuevo estándar de excelencia

Bronze ha vuelto a demostrar por qué está considerada una de las mejores defensas de la historia. Con su novena inclusión en el Once Mundial Femenino de Fifpro, la jugadora del Chelsea ha establecido una nueva referencia de longevidad y rendimiento constante al más alto nivel.

La futbolista de 35 años no fue la única integrante del equipo de Sarina Wiegman que recibió el reconocimiento de sus compañeras de profesión. A Bronze la acompaña en defensa Alex Greenwood, del Manchester City, mientras que su compañera en el Chelsea Hannah Hampton ocupa la portería. La presencia de Inglaterra se extiende a otras zonas del campo: Ella Toone, del Manchester United, y la delantera del Arsenal Alessia Russo también se han ganado un puesto en el once definitivo.

Dominan las estrellas del Barcelona y de la Liga F

Aunque Inglaterra ha conseguido varios puestos, el fútbol español sigue teniendo un peso importante en la escena mundial. Aitana Bonmati, del Barcelona, y la estrella española Alexia Putellas, que actualmente juega en el London City Lionesses, destacan en el centro del campo y mantienen su condición de principales creadoras de juego. A ellas se suman la defensa del London City Lionesses Mapi Leon e Irene Paredes, del Barcelona, que regresa al once de élite por primera vez desde 2017.

El regreso de Paredes tras siete años de ausencia pone de relieve la calidad que sigue aportando al centro de la defensa española. Fuera de los grandes clubes europeos, la delantera zambiana Barbra Banda, del Orlando Pride, es la única integrante del once que actualmente no juega en un club de Inglaterra o España.

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Cómo funciona la selección de las mejores

El Once Mundial de Fifpro es un reconocimiento singular porque es el único premio del fútbol mundial elegido exclusivamente por las futbolistas. La selección se decidió mediante los votos de 6.511 futbolistas profesionales de 64 países.

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Para poder optar a recibir votos, las jugadoras profesionales debían cumplir unos criterios específicos, entre ellos haber disputado al menos 20 partidos entre el 4 de agosto de 2025 y el 16 de agosto de 2026.

El proceso de votación del Once Mundial de Fifpro

La composición del once definitivo sigue una distribución táctica concreta basada en las elecciones de las votantes. Se les pidió que escogieran a las tres mejores futbolistas de cada posición: portera, defensa, centrocampista y delantera. La portera, las tres defensas, las tres centrocampistas y las tres delanteras con más votos entraron automáticamente, mientras que el último puesto fue para la jugadora de campo con más votos entre las restantes, independientemente de su posición.

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El Once Mundial Femenino de Fifpro lo forman Hampton, del Chelsea, en la portería, por detrás de una defensa de cuatro integrada por Bronze, también del Chelsea, Greenwood, del Manchester City, Leon, del London City Lionesses, y Paredes, del Barcelona. El centro del campo lo componen Bonmati, creadora de juego del Barcelona, Putellas, del London City Lionesses, y Toone, del Manchester United. En ataque figuran la delantera zambiana Banda, del Orlando Pride, junto a Claudia Pina, del Barcelona, y la delantera del Arsenal Alessia Russo.