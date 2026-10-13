El partido entre el Al Ittihad saudí y el Shabab Al Ahli emiratí, en la Liga de Campeones Élite de Asia, vivió una jugada arbitral polémica en la que el balón pasó de un posible penalti a un gol para el equipo rival.

El Al Ittihad recibió a su rival, el Shabab Al Ahli, este martes, en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

En el minuto siete de partido, el iraní Sardar Azmoun abrió el marcador para el Shabab Al Ahli, tras una destacada jugada individual de Guilherme Bala, quien superó a más de un jugador antes de dejarle el balón frente a la portería vacía.

Inmediatamente después del gol, los jugadores del Al Ittihad reclamaron al árbitro del partido que recurriera al videoarbitraje, alegando la existencia de un penalti a favor del equipo saudí antes de que el Shabab Al Ahli anotara el gol de la ventaja.

Tras una revisión por parte de la sala del videoarbitraje, el árbitro validó el gol del equipo emiratí y rechazó señalar el penalti para el Al Ittihad, al considerar que no había infracción.