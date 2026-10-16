El jugador de 20 años adelantó a su equipo en Bulgaria en el minuto 3 con el 1-0 y después asistió en el 2-0, obra del ex talento del Barça Ansu Fati (43'). «Paris está en un estado de forma fantástico», elogió el entrenador del Mónaco, Filipe Luis, al internacional alemán sub-21.

Pese a ello, Brunner no jugará el próximo fin de semana con el Mónaco en la Ligue 1 contra el Lorient, ya que cumplirá el segundo partido de su sanción. A mediados de septiembre, había celebrado su gol en el 1-1 contra el Racing de Estrasburgo con un gesto de «cortar la cabeza» dirigido a los aficionados rivales y, por ello, la liga lo sancionó con dos partidos, más otros dos con suspensión condicional.

Justo después del partido contra el Estrasburgo, Brunner había dicho en la zona mixta: «No diría que me arrepiento, pero ese no era el mensaje que quería transmitir. Se malinterpretó. Lo que quería decir era: “¡Qué gol, se acabó!”». Varias semanas después y ante la sanción, el jugador de 20 años se expresó de forma muy distinta este jueves en Sofía: «Me arrepiento de lo que hice y saco una lección para el futuro», aclaró.

¿Cómo ha sido hasta ahora la carrera de Paris Brunner?

Brunner se formó en el Borussia Dortmund y, finalmente, en 2024 no logró llegar a un acuerdo con el BVB para firmar un nuevo contrato. El club lo vendió por cuatro millones de euros al Mónaco, que lo dejó inicialmente una temporada sin éxito en el Cercle Brujas. No fue hasta esta temporada cuando el delantero despegó de verdad: suma siete goles y una asistencia en ocho partidos oficiales.

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Según un informe de Foot-Mercato, el Dortmund se aseguró al vender a Brunner un llamado «derecho de igualación», que le permite igualar la oferta de otro club por el delantero y recuperarlo así. El valor de mercado de Brunner ha subido ya a 15 millones de euros gracias a su buen momento de forma.