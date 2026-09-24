El discurso de Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, ha cambiado en lo que respecta a la carrera por conquistar el Balón de Oro de este año, pues después de rechazar la idea de pedir el galardón, ahora defiende con fuerza sus opciones, al considerar que cuenta con ventaja sobre el resto de sus competidores.

Yamal acapara constantemente las miradas, ya sea con el Barcelona o con la selección de España, tras convertirse en una de las mayores estrellas de ambos equipos. Además, sus declaraciones despiertan gran interés, dada su personalidad segura y su atrevimiento a la hora de expresar sus ideas sin titubeos.

Yamal habló durante su estancia en la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en preparación para el inicio del camino de "La Roja" en la nueva edición de la Liga de las Naciones de la UEFA, con el enfrentamiento ante Inglaterra en el estadio de "Wembley" pasado mañana sábado.

En su conversación con la cadena "TVE", la estrella del Barcelona abordó varios asuntos relacionados con la selección y el club catalán, antes de llegar a la carrera por el Balón de Oro, para el que es uno de los principales candidatos, junto a Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.

Yamal: tengo las mayores opciones de ganar

Yamal reiteró su convicción de que merece competir por el galardón, afirmando: "En mi opinión, soy el jugador con más opciones de ganarlo".

Y añadió, según recogió el diario catalán "Sport": "Hemos hecho un año fantástico con el Barcelona y con la selección española, y solo me falta la Liga de Campeones de Europa", en alusión a que la ausencia del título de la competición continental representa el punto principal en el que podrían apoyarse los críticos de su candidatura.

Pero Yamal no se limitó a hablar de los títulos, sino que presentó otro argumento relacionado con su talento y su estilo de juego, al considerar que su capacidad de ofrecer un fútbol entretenido debe formar parte de los criterios para elegir al ganador.

Y dijo: "Hay pocos jugadores que jueguen de la manera en que yo juego y que hagan disfrutar a la gente como yo lo hago, y eso debería contar a la hora de ganar el Balón de Oro".

Lee también:

El Balón de Oro se enciende entre bastidores: intentos secretos por atraer a los votantes antes de resolverse el galardón

Yamal responde a sus críticos

La joven estrella de la selección española también respondió a las críticas que ha recibido por hablar abiertamente de su deseo de ganar el Balón de Oro, subrayando que no ve ninguna contradicción entre la sinceridad y hablar de sus aspiraciones.

Y dijo: "La gente me pide que sea sincero, y luego, cuando digo lo que pienso, me preguntan: ¿por qué has dicho eso?".

Yamal concluyó sus declaraciones diciendo: "Yo soy así, y seguiré siendo así hasta que me retire".

Al contrario de declaraciones anteriores

Esto llega después de que Yamal afirmara con anterioridad que estaba en contra de la idea de hablar de sus opciones de ganar el Balón de Oro, al considerar que pedir el galardón públicamente equivale a "suplicar", según su propia descripción.

La estrella del Barcelona dijo el 8 de septiembre, antes del enfrentamiento ante el Feyenoord neerlandés en la Liga de Campeones de Europa: "No creo que lo necesite, no pienso en ello. Estoy orgulloso de mi equipo y de mi selección, somos campeones del mundo y no puedo pedir más que eso. Ese es vuestro trabajo, y no voy a empezar a suplicar para conseguir algo".

Las declaraciones de Yamal coincidieron entonces con las primeras palabras de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, sobre su merecimiento de coronarse con el Balón de Oro.

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora