De Miami a España: Messi sorprende a sus aficionados con una aparición especial junto a sus hijos

El pasado mes de abril, Lionel Messi, estrella del Inter Miami, decidió seguir los pasos de muchos de sus colegas profesionales y convertirse en el nuevo propietario del club catalán Cornellà.

Y ahora, la estrella argentina ha aparecido vistiendo la camiseta verdiblanca del equipo junto a sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

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El club catalán publicó las fotos de Messi con sus hijos en su cuenta de "X" y comentó: "Leo Messi y su familia se preparan para comenzar la temporada. De Cornellà al mundo entero, cada vez son más los que visten de verde como él, ansiosos por comenzar este gran desafío. ¡Vamos, Cornellà!".

Mientras tanto, la estrella argentina sigue deslumbrando a todos con el Inter Miami a sus treinta y nueve años. De hecho, marcó cuatro goles en su contundente victoria por 7-1 sobre el Montreal.

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