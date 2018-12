De Maradona a Burdisso: ¿cómo le fue a Boca con sus anteriores mánager?

El exdefensor será el cuarto responsable del fútbol del Xeneize en lo que va del siglo XXI, aunque las anteriores experiencias no fueron exitosas.

El día que anunció su retiro como jugador profesional, los hinchas de Boca se resignaron en su deseo de ver a Nicolás Burdisso de nuevo con la camiseta azul y oro. Sin embargo, esa postergada vuelta que nunca fue como futbolista se produjo como mánager, luego de la salida de Guillermo Barros Schelotto de la dirección técnica, tras la derrota ante River en la final de la Copa Libertadores.

Su tarea, habitual en el fútbol europeo, ya es desarrollada en otros clubes del país. Y en el Xeneize particularmente tiene otros tres antecesores en cargos similares en lo que va de este siglo, con resultados dispares más allá de los nombres de peso.

El primero en asumir este rol fue nada menos que Diego Maradona, elegido por Mauricio Macri a mediados del 2005 como "Vicepresidente del Consejo de Fútbol", cuando comenzaba a desandar su camino de recuperación de las drogas. Su gran logro fue haber apostado por Alfio Basile para ser el director técnico, cuando el actual Presidente de la Nación soñaba con Bielsa pero tenía apalabrado a Julio Falcioni, a quien el 10 le bajó el pulgar. El Coco ganó el Apertura 05, el Clausura 06, la Recopa Sudamericana 2005 y la Copa Sudamericana de ese mismo año.

El puesto volvería a ser ocupado recién en 2009, cuando Jorge Amor Ameal anunció el regreso al club de Carlos Bianchi, con un contrato por tres años. Pero el paso del Virrey estuvo muy lejos de su época gloriosa en el banco: apenas duró un año y fue más que flojo para el equipo, mientras que él no participó en decisiones importantes, tuvo que vivir el alejamiento de su amigo Carlos Ischia de la dirección técnica y el regreso poco feliz de Basile, donde el problema central fueron los cortocircuitos con el Ruso Ribolzi. Cuando el Coco renunció en enero del 2010 se le insistió para que sea el DT, pero no solo no aceptó sino que renunció, cansado de la propuesta de cambiar de trabajo.

El último en hacerlo, ya elegido por Daniel Angelici, fue Juan Simón. El exdefensor también fue durante mucho tiempo representante de futbolistas, aunque logró compatibilizar su desempeño en el cargo que ocupó entre 2014 y 2016, en simultáneo con el Vasco Arruabarrena como entrenador. Fue responsable de la llegada de varios refuerzos de esa época, aunque luego de su salida se desligó de la llegada de Daniel Osvaldo, asegurando que él pretendía a Lucas Alario. Su salida fue producto de diferencias con Guillermo Barros Schelotto: "Se puede ser mánager hasta donde te lo permiten, sentí que ya no era necesario", dijo sobre su alejamiento.