De los rumores a la realidad: Arbeloa presiona para cerrar un fichaje del Real Madrid

El interés del Fulham inglés por hacerse con el delantero español Gonzalo García, estrella del Real Madrid, ha pasado de ser un simple rumor a convertirse en gestiones serias, ante el deseo del director técnico Álvaro Arbeloa de reforzar la delantera de su equipo con un delantero puro capaz de marcar la diferencia.

El diario británico "The Athletic" desveló el interés oficial del club en el jugador, mientras que el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, aseguró que el éxito de la operación depende por completo de la postura del Real Madrid y de las condiciones que imponga el club blanco, especialmente en lo relativo a las cláusulas futuras o al porcentaje de una futura reventa.

García es consciente de que sus opciones de ser titular con el Real Madrid se han vuelto muy limitadas, ante la gran competencia en el ataque, que cuenta con estrellas del calibre de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomandé y Rodrygo, lo que convierte la opción de salir en algo lógico para garantizarse más minutos sobre el terreno de juego.

Arbeloa, exjugador del Real Madrid y actual entrenador del Fulham, busca aprovechar sus fuertes lazos con su antiguo club para cerrar la operación, aunque el principal obstáculo reside en la necesidad de obtener primero el visto bueno del técnico portugués José Mourinho a la salida del jugador, algo que aún no se ha resuelto.

Según Romano, se espera que los responsables del Fulham contacten con la directiva del Real Madrid durante las próximas horas para iniciar las negociaciones oficiales y estudiar los detalles de la operación, en un paso que podría representar un punto de inflexión importante en el futuro del joven delantero.