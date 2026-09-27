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De los hombres a las jóvenes: España afianza su dominio sobre el fútbol mundial con un nuevo título

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La hegemonía continúa

La selección de España se coronó campeona de la Copa del Mundo de fútbol femenino sub-20 este domingo, tras vencer a la selección de Corea del Norte por 4-3 en los penaltis, después del empate sin goles en la final del torneo.

La selección de España conquistó el título por segunda vez en su historia, después de haberlo ganado ya en 2022, y logró arrebatarle a la selección de Corea del Norte el título que había ganado en 2024.

Así, la selección española se sitúa en segundo lugar entre las selecciones más laureadas con el título, con dos entorchados, por detrás de las selecciones de Estados Unidos, Alemania y Corea del Norte, con tres títulos cada una.

De este modo, España continúa su dominio en el fútbol, tanto a nivel masculino como femenino.

Durante los últimos años, España ha ganado los títulos de los siguientes torneos:

Copa del Mundo masculina

Copa del Mundo femenina

Eurocopa masculina

Liga de Naciones de la UEFA femenina

Campeonato de Europa sub-19 masculino

Campeonato de Europa sub-19 femenino

Copa del Mundo femenina sub-20



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