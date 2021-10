De los Cobos arremete contra el futbol de El Salvador: “No hay calidad, no hay nivel”

El entrenador mexicano consideró una desventaja la infraestructura de la Liga de El Salvador.

Carlos De los Cobos , entrenador mexicano que dirigió en su momento a la Selección de El Salvador , aclaró los motivos como la " falta de nivel" por los que la Selecta no se ha clasificado a un Mundial de Futbol en los últimos 40 años.

Con conocimiento de causa, el tricolor mencionó que la infraestructura de la Liga Nacional de El Salvador le ha jugado en contra al combinado nacional dirigido por Hugo Pérez y no se ha disputado la competencia de la FIFA desde España 1982 donde quedaron eliminados en primera fase.

“Si ya se tienen tantos años de no ir a un Mundial quiere decir que no hay calidad, no hay nivel , y no hay nivel porque no hay evolución en la Liga de El Salvador, no hay evolución, no se busca mejorar la infraestructura para que los jugadores tengan posibilidades de desarrollar mejor sus cualidades”, indicó en entrevista con TUDN .

“Se contratan extranjeros de nivel medio para abajo, porque un buen extranjero también viene a ayudar a mejorar a los jugadores locales, las contrataciones son de medio pelo, como decimos normalmente, malas instalaciones, problemas de pagos, clubes que no tienen dinero, y eso va a ser para la eternidad si no hay un cambio”, agregó.

De los Cobos arremetió en contra de la decisión de los dirigentes, puntualizando que no han respaldado al futbolista nacional: “Todo mundo opinamos y decimos qué es lo que hace falta, pero nadie hace nada por mejorar, esa es la verdad, porque el futbolista salvadoreño es entregado, técnicamente son buenos, son guerreros, pero si no tienes el respaldo, el apoyo, la motivación, es muy difícil que se salga de ese lugar, es muy difícil que salga de esa situación”.

El Salvador se enfrentará en la Fecha 5 del Octagonal Final de la Concacaf, clasificatorio al Mundial de Qatar 2022 a la Selección mexicana en el Cuscatlán , un territorio que se vuelve hostil para cualquier combinado, especialmente para el Tri.