De Ligt gusta cada vez más al Barcelona... pero es casi imposible

El defensa holandés ha disipado todas las dudas deportivas pero su elevado precio y los seis centrales del Barcelona juegan en su contra.

EDITORIAL

Que al Barcelona le gusta Matthijs De Ligt desde hace mucho tiempo no es ninguna sorpresa. "Le seguimos desde hace años" reconoció recientemente el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, quien además negó que el agente del defensa holandés, Mino Raiola, suponga un obstáculo para negociar su incorporación debido a las elevadas comisiones que suele cobrar en sus operaciones. Sin embargo, Bartomeu asegura que "tengo buena relación con él, lo conocí en 2010 cuando era agente de Zlatan Ibrahimovic y es un tipo muy divertido y exigente" explicó.

Además De Ligt, como antes Frenkie De Jong, va loco por el Barcelona. "Ahora es el turno de Matthijs" dijo el propio centrocampista cuando cerró su pase al Barcelona, que en cualquier caso todavía no ha movido ficha porque no está seguro de poder acometer otra operación tan cara -la salida del central está fijada en unos 65-70 millones de euros- a pesar de que no hay duda alguna en el seno de la secretaría técnica en cuanto a sus prestaciones desde hace casi dos años, cuando el anterior secretario, Robert Fernàndez, preparó varios informes favorables a su contratación.

El artículo sigue a continuación

Pero como sucedió con De Jong el Ajax rechazó negociar su venta el pasado verano a sabiendas de que este año podían incresar muchísimo más, como ha pasado con De Jong. El partido que ayer cuajó ante el Real Madrid confirmó la progresión de un jugador por el que suspiran tanto el Barcelona como los demás grandes de Europa aunque todavía no ha firmado con nadie para la próxima temporada. "Durante todo el año he estado escuchando rumores e informaciones sobre mi futuro, sobre este tema. Ya me entiendes, si tuviera que desmentirlo cada vez que aparece un rumor, no pararía" comentó De Ligt la semana pasada sobre el interés de la Juventus, que apuesta muy seriamente por él.

De momento nadie ha puesto sobre la mesa los millones que pide el Ajax y De Ligt, a día de hoy, seguirá en el equipo holandés hasta que no se diga lo contrario. El Barcelona no le pierde de vista pero tras la incorporación de Jean-Claire Todibo y Jeyson Murillo cuenta en estos momentos con seis centrales. Es muy probable que el colombiano regrese al Valencia tras concluir su cesión y Thomas Vermaelen acaba contrato. Pero seguirá habiendo tres centrales de alto nivel -Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Clément Lenglet- y lo que decida el cuerpo técnico en cuanto a Todibo -si se queda o sale cedido- marcará las posibilidades de incorporar a De Ligt siempre que desde el club azulgrana logren ingresar 70 millones para convencer al Ajax y que actualmente no tienen.