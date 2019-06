De Ligt aplaza su decisión más allá de la final de la Nations League

El jugador falló en el gol inglés y se redimió con uno propio. Tras el encuentro comunicó a la prensa que no habrá decisión el lunes.

La noche de Matthis de Ligt tuvo altibajos. Señalado como uno de los centrales del futuro, deseado por media Europa, en su partido de la Nations League con Holanda le recordó al mundo que todavía tiene 19 años y que a esas edades aún se cometen fallos inexplicables. Por bueno que sea, que en este caso probablemente lo es. También es cierto que fue un error inconsecuente, pues su selección terminó remontando el partido y jugará la final de la nueva competición de la UEFA. Y él mismo, con un gol de cabeza, fue importante para esa segunda vida de los 'oranje'

El caso es que en el gol de perdió la espalda, se precipitó y terminó haciendo un claro penalti. Él mismo tenía claro que no había estado muy brillante en ese momento. "Fue muy estúpida la acción del penalti del 1-0 y yo mismo lo sé. Recibí una pelota de De Roon y mi intención fue resolverla futbolísticamente con Cillessen, pero llegué tarde. Fue muy estúpido, porque no debería haber enviado el balón en la dirección de la meta, pero soy estricto conmigo mismo y debía compensarlo".

Era una cuestión de crecer de nuevo. Sabía que no debía recrearme, tenía que compensar algo", remarcó el central. La Nations League está bien, pero no deja de ser una competición bisoña, no un gran objetivo. Por eso mismo, a De Ligt se le preguntó una vez más por su futuro, urge saber cuál será su elección y qué equipo desembolsará al menos 70 millones de euros para hacerse con sus servicios. No hay respuesta y no la va a haber de momento.

Porque se especulaba en que podría decirlo tras la final, justo antes de irse de vacaciones, pero el jovencísimo 'ajacied' va a seguir dándole vueltas y ya le ha comentado a la prensa de su país que no comunicará su futuro el lunes porque quiere más tiempo para seguir pensando su decisión. El siempre se colocó como el favorito en esta carrera, pero el central está retorciendo tanto la cuestión que es probable que haya nervios en las oficinas del Camp Nou. Además, el hecho de que su agente sea MIno Raiola, uno personaje controvertido, no ayuda a calmar a los pretendientes de Del Ligt.