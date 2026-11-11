De las ruinas de la guerra al Bernabéu: la invitación de Vinicius cambia la vida de un niño sudanés

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El astro brasileño Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, dirigió un mensaje grabado en árabe a un niño sudanés llamado Zaher, que perdió sus piernas en la capital, Jartum, en 2024, antes de recuperar la capacidad de caminar gracias a dos prótesis.

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Vinicius expresó en su mensaje su total solidaridad con Zaher (13 años), le deseó recuperar su vida normal y volver a jugar al fútbol, y además le dirigió una invitación oficial para asistir a uno de los partidos del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu y conocerlo en persona.

Vinicius dijo en su mensaje: "Me enteré de tu historia, sé lo difíciles que han sido los últimos meses para ti, espero que puedas aprovechar tus nuevas piernas ortopédicas, que vuelvas a jugar al fútbol y que encuentres la felicidad. Te la mereces".

Y añadió la estrella brasileña: "Me gustaría invitarte a un partido en Madrid, podemos pasar el día juntos".

El mensaje de Vinicius llegó después de que la cadena británica BBC revelara la historia de Zaher en un reportaje anterior, en el que el niño señaló que Vinicius es su jugador favorito, lo que llevó a la estrella brasileña a grabarle un mensaje de apoyo personal.

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Zaher dijo tras ver el mensaje: "Decidle a Vinicius que lo quiero, su mensaje me ha levantado mucho el ánimo".

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Los detalles del suceso se remontan al año 2024, cuando Zaher y su madre Habiba estaban atrapados en Jartum, en medio de los combates que libran el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido desde 2023.

Mientras trabajaban vendiendo lentejas en las calles para ganarse el sustento, un dron cayó cerca de ellos, lo que provocó que Zaher sufriera la amputación de ambas piernas y perdiera la capacidad de caminar.

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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), más de 17 millones de niños en Sudán necesitan ayuda humanitaria, mientras que se ha verificado la muerte o lesión de al menos 4.300 niños, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor.

Tras la publicación del reportaje de la BBC, la abogada británica de origen sudanés Dina Latif puso en marcha una campaña en línea para recaudar donaciones, que logró reunir 45.000 libras esterlinas, alrededor de 60.000 dólares estadounidenses, para cubrir los gastos del tratamiento y la atención médica de Zaher.

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Dado que el tratamiento necesario no estaba disponible en Sudán, Zaher y su madre se vieron obligados a abandonar el país rumbo a El Cairo, tras meses de planificación, especialmente después de haber perdido sus pasaportes y certificados de nacimiento durante la guerra.

En El Cairo, Zaher se sometió a una operación quirúrgica y luego a un programa de rehabilitación y fisioterapia que se prolongó durante meses, además de apoyo psicológico para ayudarle a superar el trauma, hasta que logró usar sus piernas ortopédicas, caminar y volver a golpear el balón.

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Zaher y su madre regresaron posteriormente a Jartum, con la esperanza de que su historia sea un ejemplo que llame la atención sobre el sufrimiento de miles de niños sudaneses a quienes la guerra ha dejado discapacidades permanentes.