De las pistas de tenis al Mundial... El nuevo milagro de Bélgica pone en jaque a España

Charles De Ketelaere solo necesitó 90 minutos para confirmar su estatus de estrella en el Mundial 2026. Con un doblete, guió a Bélgica a una victoria sobre Estados Unidos y a los cuartos de final, robando protagonismo a las habituales figuras de los «Diablos Rojos». Lo que pocos saben es que su camino hacia la gloria no empezó en una cancha de fútbol, sino en una de tenis, donde fue una promesa hasta que las lesiones lo obligaron a cambiar de rumbo. Hoy, este delantero del Atalanta es una de las principales amenazas para España en la próxima ronda.

Nacido en Brujas en 2001, es uno de los mayores talentos del fútbol belga reciente. Tras un inicio irregular, recuperó la forma con el Atalanta y se convirtió en pieza clave para que su selección alcance los cuartos de final.

En octavos ante Estados Unidos marcó dos goles que valieron la victoria y el pase a cuartos, en un partido marcado por la polémica tarjeta roja a Florin Balogun.

Tras el partido y recibir el premio al mejor jugador, declaró: «Ha sido fantástico ofrecer esta actuación en un partido de eliminatoria. Es algo muy especial, y estoy muy contento de que hayamos pasado de ronda. Sin duda, este es el mejor día de mi carrera».

Campeón de tenis antes que de fútbol

Desde niño practicó fútbol y tenis simultáneamente. A los siete años ingresó a la cantera del Club Brugge, aunque siguió jugando al tenis y, a los diez, ganó el torneo juvenil de Flandes Occidental.

Pese a su talento, dejó el tenis para dedicarse al fútbol, cansado de la presión de un deporte individual, según reveló «Marca».

«Perder en el tenis es más duro, porque en el fútbol compartes la responsabilidad con tus compañeros, mientras que en el tenis lo asumes todo tú solo», explicó.

Y añadió: «No soportaba a los tramposos, a los que gritaban diciendo que la pelota se había salido cuando estaba dentro. Me enfadaba mucho y, a veces, golpeaba todas las pelotas a propósito o dejaba de jugar».

Para gestionar esos arrebatos, su madre, Isabelle, contrató a un entrenador especializado.

Un talento excepcional desde muy joven

De Ketelaere destacaba allá donde iba; su entrenador en el sub-14 del Club Brugge, Berger Vandeveld, lo describió como un jugador excepcional.

«Era el mejor en todo lo que hacía», afirmó. «Y lo más sorprendente es que conseguía compaginar el fútbol, el tenis y el estudio del latín al mismo tiempo, mientras que los demás no eran capaces de hacerlo».

Su éxito en todo era asombroso y ya lo distinguía de sus compañeros.

A los catorce años ya era uno de los mayores talentos de Bélgica.

Su entrenador lo definía así: «Es el jugador más ágil que he visto; parecía un patinador sobre el césped».

El punto de inflexión llegó en un torneo internacional en Francia, donde el Club Brugge se midió a equipos como el Mónaco y el Marsella.

Su entrenador comentó: «Charles era el único capaz de seguir el ritmo de los jugadores de esos equipos, e incluso de superarlos. Mientras el resto sufría, él parecía no sentir presión».

Las lesiones que casi acaban con su sueño

Sin embargo, el crecimiento acelerado en la adolescencia le trajo problemas de rodilla que mermaron su rendimiento.

Su entrenador, Cedric Flaminck, lo recuerda así: «Perdió su equilibrio motor y dejó de ser uno de los mejores de su categoría. Su madre venía a verme a menudo llorando».

Y añadió: «Todos se preguntaban si llegaría a ser un jugador de talla mundial o se quedaría en uno más».

Su entrenador Carlo van Grimborg añadía que el jugador vivía angustiado por preguntas constantes: «¿Podré volver a jugar al fútbol? ¿Desaparecerá algún día este dolor de rodilla?».

Tras recuperarse, sus entrenadores tomaron una decisión inesperada: alinearlo como central de forma temporal.

El objetivo era aumentar su fuerza y solidez en los duelos.

Meses después volvió al centro del campo más fuerte y maduro, aunque aún debía mejorar sus movimientos sin balón.

Su entrenador, Rick De Meel, explicó: «No era perezoso, pero no sabía cuándo presionar. Trabajamos cada día durante tres meses, y hoy eso es solo un recuerdo que nos hace reír».



El renacimiento

De Ketelaere siguió creciendo hasta debutar con el primer equipo del Club Brugge a los dieciocho años.

Jugó 120 partidos con el Club Brugge hasta que, en verano de 2022, fichó por el Milán en una operación superior a 30 millones de euros, récord del club belga.

En la Serie A no marcó en 42 partidos, lo que puso en duda su futuro.

En verano de 2023 llegó cedido al Atalanta, que en 2024 ejerció la opción de compra por más de 23 millones.

Allí recuperó su mejor nivel y se convirtió en pieza clave con Gian Piero Gasperini y, después, con Raffaele Palladino.

En 142 partidos con el Atalanta marcó 32 goles y dio 31 asistencias, cifras que confirmaron su regreso al nivel de las grandes estrellas europeas.

Hoy es uno de los pilares de la selección belga.

Debutó con Bélgica en noviembre de 2020 ante Suiza, aunque se afianzó como titular solo con la llegada de Rudi García.

Desde entonces ha marcado ocho goles y dado cuatro asistencias en 34 partidos. En el Mundial fue titular gracias a su buena forma y a la de Romelu Lukaku, que llegó tras una preparación específica.

No marcó en la fase de grupos ni ante Senegal en dieciseisavos, pero destrozó a Estados Unidos en octavos, clasificó a Bélgica y mandó un aviso a España, su siguiente rival.

Tras este doblete, De Ketelaere dejó de ser una promesa para convertirse en el arma más peligrosa de los “Diablos Rojos”. Ahora, España busca la forma de frenar a este jugador que empezó como tenista, superó las lesiones y hoy escribe uno de los capítulos más brillantes de su carrera en el escenario más grande del mundo.