Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
بيب جوارديولاGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

De las acusaciones de traición al acuerdo de 20 millones: el Manchester City ficha al sucesor de Guardiola

Fichajes
Premier League
Manchester City
Chelsea
E. Maresca
P. Guardiola
Inglaterra
Italia
España

La crisis ha retrasado el anuncio oficial

Un informe periodístico de hoy lunes confirma un avance clave en los esfuerzos del Manchester City para fichar a Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola.

Tras la salida de Guardiola al final de la temporada, el City nombró rápidamente a su sucesor: Enzo Maresca. Sin embargo, el Chelsea alega que el City negoció con su exentrenador cuando aún tenía contrato.

Ambos clubes han negociado durante semanas un acuerdo amistoso.

 Según Sky Italia, el acuerdo se cerró hoy.

El City pagará 20 millones de euros al Chelsea para que Maresca se convierta en su nuevo entrenador.

Anuncios