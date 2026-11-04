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El icono del tenis Rafael Nadal pasará de las pistas a la directiva tras aceptar oficialmente una invitación para incorporarse a la cúpula del Real Madrid. El ganador de 22 títulos de Grand Slam, que lleva mucho tiempo apoyando públicamente al club español, se convertirá en miembro de su junta directiva tras recibir una propuesta formal del presidente Florentino Perez.

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Una unión legendaria en el Bernabéu

En un comunicado publicado el miércoles, el club expresó su satisfacción por el nombramiento. «Para el Real Madrid y para todos los madridistas es un inmenso honor que una figura de su talla deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, se incorpore a nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta función, al presente y al futuro de nuestro club», señaló el comunicado oficial.

Para celebrar la noticia, Nadal compartió en las redes sociales una foto de cuando era pequeño, vestido con la equipación completa del Madrid. «Quiero agradecer al presidente Florentino Perez y a la Junta Directiva que me hayan invitado a formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta invitación con mucha ilusión, con ganas de aprender y de aportar todo lo que pueda», escribió en Instagram el exnúmero uno del mundo.

Mucho más que un icono del deporte

El gigante español quiso destacar que la incorporación de Nadal va más allá de su fama. El club añadió: «Nadal ha tenido una trayectoria deportiva legendaria. Sin embargo, su figura representa mucho más que sus logros: su talento, su afán constante de superación, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto por sus rivales y compañeros de equipo y su solidaridad hacen de él un ejemplo dentro y fuera de la pista».

El Madrid considera que el ganador de 14 títulos de Roland Garros encarna los valores que el club aspira a proyectar. «Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid, y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de su vida deportiva, convirtiéndose en un modelo para millones de personas en todo el mundo», continuó el comunicado del club.

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De la tierra batida a la directiva

La retirada de Nadal en 2024 dejó un vacío en el mundo del tenis. El español cerró su carrera con 22 títulos de Grand Slam, 36 títulos de Masters y dos medallas de oro olímpicas.

El mundo del deporte seguirá de cerca cómo se traslada el intenso espíritu competitivo de Nadal a la vertiente empresarial del deporte. Socio de honor del Real Madrid desde marzo de 2017, el aficionado madridista de toda la vida asume ahora un papel activo de liderazgo para contribuir a definir el futuro del club.

Último paso para la ratificación oficial

Aunque el acuerdo entre el club y la leyenda del tenis ya está cerrado, queda un último trámite. La Asamblea General del Real Madrid, prevista para el 21 de noviembre, debe ratificar formalmente el nombramiento.