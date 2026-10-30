El Atlético de Madrid se prepara para competir con el Barcelona por hacerse con los servicios del argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United.

El diario As informó de que la relación de Lisandro con su club inglés se ha deteriorado gravemente y ha alcanzado su peor momento tras las declaraciones que realizó después del partido ante el Atlético de Madrid.

En este contexto, el Barcelona y el Atlético de Madrid incluyen al jugador argentino en sus planes de futuro, ya que su contrato expira en el verano de 2027 y, por tanto, se convertirá en un fichaje gratuito en el próximo mercado de verano.

Se espera una gran salida masiva de jugadores del Manchester United a partir del próximo verano, y Lisandro es uno de los nombres que figuran en la lista de posibles salidas.

No parece que el club inglés ni el jugador argentino estén dispuestos a activar la cláusula de ampliación del contrato por una temporada adicional, sino que existe la posibilidad de buscarle una salida a partir del próximo mes de enero, aunque eso dependerá de las ofertas que lleguen al United.

A pesar de la difícil etapa que atraviesa el club, Martínez es uno de los pocos jugadores cuyo valor de mercado no se ha visto afectado negativamente, ya que asciende a 45 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona se preparan para aprovechar la convulsión que vive el Manchester United con el fin de fichar al jugador.

Cristian Romero, estrella del Atlético, no se limitó a expresar su admiración por su compatriota, sino que le brindó un claro respaldo para su traspaso al Atlético de Madrid, durante una entrevista en el canal de los hermanos Edul en YouTube.

Dijo de forma rotunda: «Lisandro Martínez. ¿Hay algún jugador que me gustaría incorporar a mi equipo? Lisandro Martínez».

Además, Lisandro es un viejo sueño de la dirección del Atlético de Madrid, ya que su nombre figura en la lista de intereses del club desde hace varias temporadas. Encaja con las exigencias del proyecto que aún está en construcción, tanto en el aspecto deportivo como en el económico.

El Barcelona, por su parte, estudia la situación del jugador desde una distancia prudente. El club considera al defensa argentino un futbolista asentado en la élite del fútbol y campeón de todos los títulos con la selección de su país, y lo más importante es que podría estar disponible sin un gran desembolso económico.

En Italia, el nombre de Martínez circula por los pasillos de clubes como el Inter, la Roma y el Como, como una de las opciones planteadas para reforzar sus líneas defensivas, especialmente en el caso del Como dirigido por Cesc Fàbregas, que perderá los servicios de Jacopo Ramón el próximo verano.