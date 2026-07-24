El Al-Diriyah, recién ascendido a la Roshn Saudi League, logró imponerse al Al-Ahli tras arrebatarle a una de las estrellas de la Premier League inglesa durante el actual mercado de fichajes veraniego.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al-Diriyah alcanzó un acuerdo con el senegalés Idrissa Gana Gueye, exmediocampista del Everton, para incorporarse a sus filas con un contrato de una sola temporada.

El centrocampista senegalés llegará al club saudí en una operación a coste cero, después de que su contrato con el club inglés expirara al término de la temporada pasada.

Gueye era uno de los objetivos del Al-Ahli durante el actual mercado de fichajes veraniego, en medio de la búsqueda del conjunto de una nueva pieza en el centro del campo ante la posible salida del francés Enzo Millot de sus filas, tras quedar fuera de los planes del entrenador alemán Matthias Jaissle.

De este modo, los esfuerzos del Al-Ahli se centrarán en la incorporación del francés Manu Koné, mediocampista de la Roma, ya que sigue siendo el gran objetivo para el mediocampo en caso de que Millot se marche.

Idrissa Gana Gueye cuenta con una destacada trayectoria en los campos del fútbol europeo, ya que comenzó en la liga francesa con el Lille, desde su promoción al primer equipo en 2010, hasta su traspaso al Aston Villa en 2015.

Tras una sola temporada con el Aston Villa, el jugador de 38 años fichó por el Everton, con el que pasó tres años antes de dar el salto a su etapa más importante con el Paris Saint-Germain entre 2019 y 2022, para regresar después al Everton.

Durante la última temporada, Idrissa Gueye disputó 25 partidos con el Everton, en los que logró marcar dos goles y dar tres asistencias. Además, participó en los cuatro partidos de la selección senegalesa en la Copa del Mundo 2026, sin marcar ni asistir.