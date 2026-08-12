En una nueva noche de fútbol que acogió Salzburgo, el español Luis Enrique demostró que no cree en las casualidades ni en los destellos pasajeros en el mundo del deporte rey, tras conquistar un nuevo título con el gigante francés, el Paris Saint-Germain.

El Paris Saint-Germain francés se coronó campeón de la Supercopa de Europa por segunda temporada consecutiva, después de vencer al Aston Villa inglés (2-1), en el partido que se disputó la tarde de este miércoles, en el estadio "Red Bull Arena" de Salzburgo, en Austria.

Con ello, Enrique sumó el segundo título del Saint-Germain en el torneo, consolidando un dominio parisino continental consecutivo y colocando su nombre junto al de las leyendas de los banquillos del Viejo Continente, con el francés Zinedine Zidane a la cabeza.

Esta victoria no es simplemente una nueva copa que se añade a las vitrinas del Parque de los Príncipes, sino una proclamación oficial de la formación de una "era excepcional" en Europa, que recuerda a la famosa etapa de dominio madridista bajo el mando de Zinedine Zidane (2016-2018), en la que conquistó 3 títulos consecutivos de la Liga de Campeones, junto a dos títulos consecutivos de la Supercopa de Europa.

De las individualidades al sistema colectivo de acero

El verdadero éxito de la experiencia de Enrique reside en la manera en que construyó esta gloria, pues cuando Zinedine Zidane tomó las riendas del Real Madrid en enero de 2016 como sucesor de Rafa Benítez, se encontró con una plantilla completa y repleta de estrellas, encabezadas por Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric.

La genialidad de Zidane residió entonces en la "gestión de las estrellas", en imponer la calma psicológica y en poner el interés del equipo por delante, para que después llegaran los éxitos.

Todo lo contrario, Enrique tomó las riendas del Paris Saint-Germain en el verano de 2023 entre los escombros del proyecto de las grandes estrellas, tras el final de la etapa de nombres de la talla de Lionel Messi y Neymar da Silva, y posteriormente Kylian Mbappé.

Enrique no huyó de la responsabilidad, sino que aprovechó la marcha de los "goleadores" para construir un sistema colectivo riguroso basado en la presión alta y el compromiso táctico absoluto, transformando al Paris de un equipo que dependía de las soluciones individuales en una máquina implacable.

El milagro de Zidane y el sueño de Enrique

En la historia reciente del fútbol europeo, Zidane escribió la historia cuando condujo al Real Madrid a coronarse en la Liga de Campeones en tres ediciones consecutivas (2016, 2017 y 2018).

Y llegó Enrique para revivir este concepto milagroso de nuevo en Francia; condujo al Paris Saint-Germain a coronarse con el título de la Liga de Campeones en dos ediciones consecutivas (2025 y 2026), tras una epopeya táctica en la que derribó a los grandes del continente, el último de ellos el Arsenal en la final.

No es nada fácil dar a un equipo que ha alcanzado la cima continental dos veces consecutivas grandes motivaciones para disputar un partido como la Supercopa de Europa al inicio de la temporada con toda su fuerza.

Y aquí destaca la fuerte personalidad de líder de los entrenadores, pues así como Zidane sembraba la cultura de la remontada y del desafío riguroso en sus jugadores hasta el último minuto, el Paris Saint-Germain con Enrique mostró una solidez y una capacidad excepcionales para gestionar los enfrentamientos finales y lidiar con las presiones de los grandes partidos con la misma eficacia.





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El imperio de las cifras: Enrique compite con Zidane

Con la Supercopa de Europa de esta noche, Enrique no se detiene únicamente en el límite de igualar los logros parisinos, sino que entra en el bastión histórico de las leyendas de los entrenadores en Europa.

Enrique alcanzó anteriormente el tercer título de la Liga de Campeones de su carrera como entrenador: con el Barcelona en 2015 y con el Paris en 2025 y 2026, igualando la cifra de Zinedine Zidane, Pep Guardiola y Bob Paisley.

Asimismo, Enrique se unió a la lista de entrenadores que conservaron los títulos de la Supercopa de Europa y la Liga de Campeones en años consecutivos, junto a Arrigo Sacchi y Zinedine Zidane.

La personalidad de hierro y el dominio de las presiones mediáticas

La similitud más profunda entre Zidane y Enrique se plasma en la calma y el control bajo presión, pues Zidane trataba con los medios con una calma que absorbía todas las crisis, mientras que Enrique trata con los difíciles medios franceses con una personalidad firme que no titubea.

Entre la inteligente gestión de Zidane del orgullo de las estrellas y el desarrollo del equilibrio táctico, y la revolución integral de Enrique en la construcción de un equipo sin grandes nombres, el entrenador español demostró esta noche que el dominio del Paris ya no es un destello pasajero, sino un imperio futbolístico sostenible que ha arraigado una cultura de la victoria, confirmando que "Zizou" ya no reina en solitario en el cielo del Viejo Continente.