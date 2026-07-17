De la infancia al Mundial... Una coincidencia sorprendente une a Messi y Yamal

Una nueva coincidencia entre Lionel Messi y Lamine Yamal ha sorprendido a todos. Un reportaje reveló que el niño que Messi cargó hace años es, inesperadamente, el mismo Yamal.

Según Mundo Deportivo, la famosa foto en la que Messi aparece con un bebé de meses llamado Lamine Yamal, ha dado la vuelta al mundo tras convertirse en la nueva estrella del Barcelona y batir todos los récords de precocidad.

Sin embargo, esa casualidad fue solo el inicio de varios vínculos insólitos.

El reportaje destaca varios hechos que hacen que la relación entre Messi, Lamine Yamal y el Barcelona supere la lógica: el niño, como la leyenda argentina, se formó en La Masía, y lució el dorsal 19 al debutar con el primer equipo, igual que Messi, antes de heredar el 10 y convertirse en estrella de club y selección. Además, se cruzarán en la final del Mundial: Lamine con 19 años y Messi con 39. el 19 de julio, fecha en que ambos lucieron ese dorsal.

«Mundo Deportivo» añade que hay más coincidencias entre Messi y Yamal.

Destaca una coincidencia «alucinante» con los nombres: las iniciales de Lionel Andrés Messi (LI-AN-ME) forman LAMINE.

Si se toman las dos primeras letras de cada parte del nombre Lionel Andrés Messi (LI - AN - ME), se forma «LAMINE».

El informe añade que basta probarlo con cualquier otro nombre para darse cuenta de que ni el mejor guionista habría podido inventar algo así.

Para el diario, esta casualidad refuerza el vínculo especial entre las dos estrellas de la final del Mundial, unidas por el Barcelona, La Masía y Cataluña.