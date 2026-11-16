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Luis de la Fuente, seleccionador del combinado español, analizó la derrota de la Roja ante Inglaterra por 3-2 en la clausura de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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La selección española cometió un gran número de errores y pagó un alto precio por el ímpetu ofensivo inglés y la sucesión de goles, después de que la selección inglesa se adelantara con tres goles sin respuesta.

Con esta derrota, España perdió el liderato del grupo, pese a que ya había asegurado la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario Sport publicó las declaraciones de De la Fuente durante la rueda de prensa, en las que dijo: «Debemos saber cómo ganar y cómo aceptar la derrota».

Y añadió: «Durante los primeros treinta minutos, sufrimos mucho y no pudimos estar a la altura del rival. Inglaterra impuso su dominio y demostró su fuerza. Tuvimos algunas ocasiones para llegar a su portería, pero tras ir por detrás con tres goles sin respuesta, debemos valorar lo que ha dado el equipo».

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De la Fuente elogió el extraordinario estado técnico y físico que atraviesa la selección del entrenador Tuchel, que alcanzó las semifinales en la última edición de la Copa del Mundo.

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Y continuó: «Es difícil enfrentarse a un rival tan fuerte como Inglaterra. Cuando los partidos no empiezan bien, las situaciones y las circunstancias adversas se van acumulando unas sobre otras», en alusión a su reconocimiento de los errores que cometió su equipo durante el partido.

Durante la rueda de prensa, Luis de la Fuente mostró su orgullo por su selección española, pese a la derrota y la pérdida de la racha de partidos sin perder.

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Y dijo: «Debemos valorar lo que ha logrado este equipo. Ser campeones de la Liga de Naciones de la UEFA, de la Eurocopa y de la Copa del Mundo es algo muy positivo. Sabemos cómo ganar, pero también sabemos cómo aceptar la derrota».

Y añadió: «Nos encontramos ante un rival al que ya habíamos enfrentado en otras ocasiones. Y cuando se quedaron jugando con diez jugadores, pensamos que podríamos remontar el marcador. Estoy contento con las ganas y el espíritu que mostró el equipo. Lo mejor está aún por llegar».

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Y continuó: «No tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento para este equipo. Habíamos olvidado el sabor de la derrota, pero a veces es bueno que momentos como estos te hagan darte cuenta del valor de lo que has conseguido».

Sobre las declaraciones de Tuchel que realizó antes del encuentro, De la Fuente dijo: «Hablé con Tuchel acerca de lo que dijo en la rueda de prensa previa al partido, y me aclaró a qué se refería».

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Y señaló: «Cuando no estamos acostumbrados a perder, llega un momento en que sientes una gran frustración, pero miras atrás y ves lo que has transmitido a los jugadores, y que has pasado años sin perder. Estoy orgulloso del camino que hemos recorrido. ¿Y qué pasará ahora? Nada, llegaremos el próximo marzo con un espíritu renovado y una nueva ilusión».

Pedri, un as en la manga; y Lamine, un elemento decisivo

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En lo relativo a las lesiones y a los jugadores que abandonaron el partido aquejados de problemas físicos, De la Fuente confirmó las informaciones que se publicaron durante el descanso entre las dos partes.

El director técnico dijo: «Pubill tiene un problema en el tobillo, Cubarsí siente una molestia muscular, y Zubimendi también».

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Y añadió: «Es una lástima que no hayamos podido conseguir el empate para mantener la racha de partidos sin derrota, pero lo mejor está aún por llegar».

También habló de la ausencia de Pedri en el once titular, diciendo: «He visto a Fabián Ruiz, y no creo que sea un mal jugador tampoco. Y como me veo obligado a tomar decisiones, pese a que Pedri es uno de los mejores jugadores en su posición, Fabián podía darnos otras cosas».

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Con ello, Luis de la Fuente dejó claro que la exclusión de Pedri del once titular respondió a una decisión técnica, y también elogió las cualidades del jugador del Paris Saint-Germain.

En cuanto a Lamine Yamal, al entrenador Luis de la Fuente no le asalta ninguna duda sobre sus capacidades.

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Y dijo: «Contar con Lamine es un gran lujo. Y también tener a estos extraordinarios jugadores que son capaces de leer el desarrollo del partido y comprender determinadas situaciones durante el encuentro. No existe ningún privilegio para ningún jugador a costa de los demás».