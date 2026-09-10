Luis de la Fuente, seleccionador de España, aseguró que el Balón de Oro debería recaer en uno de los jugadores de su equipo, tras la conquista del Mundial 2026.

El técnico ofreció una rueda de prensa este jueves, para hablar de, para hablar de

los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA en el próximo parón

De la Fuente declaró: "Un futbolista español debería ganar el Balón de Oro este año. Yo siempre apuesto por el producto nacional, y especialmente por la marca (hecho en España)".

Y continuó: "Estamos a un nivel mundial en cuanto a entrenamiento, rendimiento y calidad. Y por cierto, echo en falta el nombre de Mikel Oyarzabal en la lista de candidatos. Parece que quien se encargó de anotar los nombres se dejó el papel y no incluyó el suyo".

El técnico añadió: "Creo que Lamine Yamal es capaz de ganar el Balón de Oro porque es español y un futbolista extraordinario. Si no es este año, será en el futuro; no creo que tarde mucho en conseguirlo. Le veo ofreciendo un rendimiento destacado en el arranque de esta temporada, y queremos disfrutar de su talento durante muchos años más".

Tras la decisión de Marcos Llorente de anunciar su retirada de la selección española, el seleccionador manifestó que el jugador había hablado con él sobre este asunto y expresó su "respeto y gratitud absolutos" hacia un futbolista con el que le une una "relación estupenda".

Al ser preguntado por De la Fuente acerca de los jóvenes talentos como Carlos Espí y Xavi Espart, respondió: "Estarán sin duda en el futuro", pero añadió: "No hay que tener prisa, y debemos respetar a una generación de futbolistas que lo han ganado absolutamente todo en los últimos años".

Además, reiteró la necesidad de que la final del Mundial 2030 se dispute en España, y que desea con fuerza dirigir a la selección nacional en ese partido, en respuesta a una pregunta sobre la polémica en torno al lugar de celebración de ese decisivo encuentro del torneo que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí, había anunciado que su país albergará la final del Mundial 2030.

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