Luis de la Fuente, seleccionador de España, habló sobre Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, quien está siendo objeto de críticas en el periodo actual, y elogió el papel de los jugadores en la consecución del logro de ganar el último Mundial.

Desde que asumió el cargo en 2022, De la Fuente ha logrado construir un equipo en el que los jugadores comprenden la importancia de competir con espíritu de equipo y aceptan sus roles en cada momento.

De la Fuente explicó en el programa "Radioestadio Noche": "Lo más importante es que las generaciones jóvenes, y especialmente en este siglo, han vivido sin duda las etapas más brillantes del fútbol español a nivel de selección nacional".

Y añadió: "Queremos crear una cultura y una mentalidad ganadoras, y creo que vamos por el buen camino, y esto es de vital importancia para afrontar todos los compromisos que nos esperan ahora".

El técnico subrayó la necesidad de que España se centre en el futuro: "Estamos centrados en el corto plazo en este torneo. Pensamos en Inglaterra, y en los partidos que debemos ganar para clasificarnos a la fase final de la Liga de Naciones europea, porque estamos muy ilusionados por competir de nuevo por otro título".

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El estatus de Lamine Yamal

Y agregó: "Todos los jugadores aquí son excepcionales; los 26 jugadores están entre los mejores del mundo en sus posiciones, pero aquí han sabido y aceptado, sin ninguna discrepancia, cuándo debían desempeñar un papel determinado, de forma natural y espontánea. Además, son conscientes del papel de Lamine y de la atención mediática que recibe".

Lamine Yamal es uno de los jugadores más destacados de esta selección, ya que se ha convertido, pese a su corta edad (solo 19 años), en uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Pese a la gran victoria que logró el Barcelona ante el Elche (5-0), Lamine Yamal acaparó los focos de una manera diferente, después de vivir una noche difícil a nivel personal, ya sea por su rendimiento dentro del campo o por su reacción emocional tras ser sustituido, en una escena que provocó un amplio estado de polémica dentro del club catalán y en las redes sociales.

De la Fuente dijo: "Lamine tiene una gran madurez futbolística, se toma todo con calma, y también sus compañeros. Son conscientes de que cada uno tiene un papel que jugar en cada momento. Ese es uno de nuestros puntos fuertes".

Pero las palabras más llamativas de Luis de la Fuente fueron cuando habló sobre el futuro del delantero del Barcelona: "Lamine tiene 19 años. Aún le queda un largo camino antes de alcanzar la cima de su rendimiento porque todavía sigue desarrollándose en todos los aspectos, profesional y personalmente, y aún no hemos visto todo el potencial de Lamine".

Sin embargo, el técnico prefiere no especular sobre lo que pueda ocurrir en los próximos años, y está comprometido a dejar que el jugador continúe su desarrollo con tranquilidad: "Pero lo iremos gestionando paso a paso; no podemos predecir lo que sucederá dentro de cuatro o cinco años".

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