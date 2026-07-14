De la Fuente responde a Deschamps: «Tus declaraciones no tienen ningún valor»

Luis de la Fuente, seleccionador español, cree que el gran día de Yamal en el Mundial aún no ha llegado y espera que sea contra Francia en semifinales o, si «La Roja» avanza, en la final.

En la rueda de prensa celebrada en el estadio AT&T de Dallas, De la Fuente analizó el duelo ante Francia y valoró a varios jugadores y rivales.

Sobre las palabras de Didier Deschamps, que sitúa a España como favorita, De la Fuente sentenció: «Ser favorito no garantiza nada; son dos grandes selecciones».

Sobre cómo frenar a Francia, añadió: «Los conocemos bien. Tienen jugadores de gran potencial, pero nosotros también. Debemos imponer nuestro juego y neutralizar sus puntos fuertes».

Sobre la duda entre Pedri y Fabián Ruiz, añadió: «Cada uno aporta lo que necesitamos y pueden jugar juntos; si pudiera, los alinearía a los dos».

Sobre la anterior victoria por 5-4 contra Francia en Stuttgart, dijo: «Este es un partido diferente. Francia también ha sacado sus conclusiones de aquel encuentro. Intentaremos potenciar las jugadas que nos dieron buenos resultados y aprender de los errores. En aquella ocasión remontamos de un 5-1 a un 5-4, y trabajaremos para que eso no se repita. Veremos quién consigue imponer su estilo».

Sobre la evolución de Francia respecto a la Eurocopa, añadió: «Ahora es mejor y rinde a un nivel más alto; nosotros también».

A nivel personal, añadió: «Disfruto mucho, pero la responsabilidad es enorme. Es un privilegio jugar una semifinal del Mundial; ahora todos somos protagonistas».

De Lamine Yamal añadió: «Debe mantener la calma y disfrutar; su gran momento en el Mundial aún no ha llegado, ojalá sea mañana o, si no, en la final».

Sobre lo que deben mejorar para vencer a Francia, añadió: «Siempre hay margen de mejora y podemos hacerlo. Mañana será un partido durísimo contra una de las cuatro mejores selecciones del mundo».

Sobre las críticas a Kylian Mbappé, afirmó: «Todos pueden opinar, pero para mí es un jugador magnífico. Admiro a los grandes futbolistas, y Kylian es uno de ellos».

Sobre la generación que ha ayudado a formar, afirmó: «Ganar el Mundial sería el broche de oro. Es difícil, pero… ¿por qué no?».

Cita a Julio César: «No hay gran logro sin sufrimiento; si quieres algo importante, debes sacrificar y sufrir».

Al preguntarle si Francia era mejor que Argentina e Inglaterra, respondió: «Todas somos grandes selecciones. Hay muy poca diferencia de nivel, y ninguna selección es mejor que otra».

Sobre la posible titularidad de Mikel Merino, añadió: «Tengo 26 jugadores que podrían ser titulares; estoy tranquilo, porque cualquiera que juegue mantiene un gran nivel».

Sobre la lección más importante, añadió: «Siempre les digo a los jugadores que podemos mejorar, porque lo que conseguimos hoy quizá no baste para la próxima competición. Tenemos gran potencial».

Al preguntarle si es romántico en su visión del fútbol, respondió: «Soy muy romántico. También me encanta Julio Iglesias. Siempre les digo a los jugadores: disfrutad de lo que tenemos hoy, porque somos personas afortunadas».