De la Fuente recurre al arma de Enrique, el debate, en el Mundial de 2026

Un reportaje periodístico publicado este jueves revela que Luis de la Fuente, seleccionador de España, ha repetido una medida controvertida que ya aplicó su predecesor, Luis Enrique.

En el campo principal de la escuela Baylor, donde España se prepara para la fase de clasificación del Mundial, reapareció un símbolo de la era de Luis Enrique.

España debutará en el Mundial ante Cabo Verde a mediados de este mes.

Entre 2019 y el Mundial de Catar 2022, Enrique usó andamios en el campo y los convirtió en una herramienta clave.

Desde lo alto, Enrique observaba los entrenamientos, corregía movimientos, daba instrucciones y mantenía comunicación constante con sus jugadores mediante dispositivos con GPS integrados en sus chaquetas.

Por eso, la aparición de un nuevo andamio en la concentración de la selección en Chattanooga llamó la atención.

Según Mundo Deportivo, esta vez no será Luis de la Fuente quien suba a ella: el seleccionador prefiere trabajar sobre el césped, cerca de los jugadores.

Ahora la usarán los analistas para tener una visión completa del campo y captar los detalles más precisos de cada ejercicio.

Desde allí podrán registrar movimientos colectivos, distancias entre líneas, esquemas tácticos y rendimientos individuales con una perspectiva única.

Así, los andamios que antes generaron polémica regresan a los entrenamientos, ahora al servicio del cuerpo técnico de Luis de la Fuente.