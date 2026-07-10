El seleccionador español, Luis de la Fuente, elogió la actitud de su equipo y la de Merino tras la dramática victoria 2-1 ante Bélgica en cuartos del Mundial 2026, y afirmó que España tiene lo necesario para complicar a Francia en la semifinal.

En una breve entrevista con «La1» tras el partido, afirmó: «Esta es la personalidad del equipo en cualquier circunstancia. Reitero mi orgullo por dirigir a este grupo ávido de crecer. Nos hemos ganado la victoria; debemos valorarla».

El técnico elogió a Merino, autor del gol de la victoria en el 88 por segundo partido seguido, y afirmó: «Es fantástico, tiene muchas cualidades, es un jugador de talla mundial, puede jugar en cualquier equipo y tenemos suerte de contar con él, porque sabemos que estará ahí siempre que lo necesitemos».

Sobre la semifinal del martes ante Francia, De la Fuente afirmó que España no será la única con nervios y añadió: «Es lógico que hagamos todo lo posible por ganarles; creo que están tan preocupados como nosotros. Somos el único equipo que les ha ganado en dos partidos consecutivos. Un gran equipo se enfrentará a otro gran equipo».