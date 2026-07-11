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Loai Mohamed

Traducido por

De la Fuente logra una marca sin precedentes y Yamal mantiene su pleno de victorias

L. de la Fuente
L. Yamal
España vs Belgium
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Francia vs España
Francia
España
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EE. UU.
Francia

La victoria sobre Bélgica lleva al seleccionador español a cifras destacadas

La selección española batió otro récord al vencer 2-1 a Bélgica en cuartos del Mundial 2026 y avanzar a semifinales.

Según Stats Foot, De la Fuente es el primer seleccionador europeo invicto en sus primeros 13 partidos en grandes torneos: 12 victorias y un empate.

Ocurrió en este Mundial, tras empatar con Cabo Verde en el debut de la fase de grupos.

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Francia
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Opta añade que es el técnico con la racha más larga sin perder en Mundiales y Eurocopas.

Los números también resaltan a la joven estrella Lamine Yamal, quien sigue dejando huella con la Roja.

Según Stats Foot, España ha ganado los 11 partidos en los que ha sido titular, tanto en Mundiales como en Eurocopas, manteniendo un récord perfecto con la camiseta nacional.

La selección española se medirá a Francia el martes en semifinales.

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