Luis de la Fuente, seleccionador de España, expresó su opinión sobre el jugador que debería coronarse con el Balón de Oro este año.

Al ser preguntado sobre el candidato al Balón de Oro entre Rodri y Lamine Yamal, De la Fuente respondió, en rueda de prensa: "Ambos son españoles y yo le daría el premio a un jugador español. Considero que los dos han ofrecido lo que merecen para ganarlo y tienen el talento para lograr este reconocimiento".

Sobre si le parece injusto que la final del Mundial no se dispute en España y si teme injerencias políticas, De la Fuente contestó: "Mi opinión, que es lo que puedo controlar, es que la final debe celebrarse en España por muchas razones. Todavía queda mucho tiempo y mi convicción es que la FIFA valorará las cosas buenas que ofrece España en cuanto a infraestructuras y estadios, y a día de hoy no tengo ninguna duda de que la final debería jugarse en España".

Sobre si hay alguna preocupación tras la conquista del título mundial, De la Fuente aclaró: "Lo único que me preocupa es la salud de los jugadores y que podamos contar con ellos. Nada más terminar el partido de la final, en dos o tres minutos, se me acercó uno de los jugadores y me dijo: ¿qué nos queda por ganar? Y le respondí: el partido ante Inglaterra el 26 de septiembre".

Y añadió: "Este equipo no se detiene, ganar el Mundial no nos basta y tenemos que ser mejores; lo que hemos logrado no es suficiente para ganar el próximo partido, y no tengo ninguna duda ni preocupación salvo que todos estén preparados y sanos".

Y sobre la postura ante el hecho de que 8 jugadores campeones no pudieran recibir el reconocimiento debido a la negativa del Barcelona, De la Fuente declaró: "Me da pena, porque este reconocimiento no ocurre a menudo, pero ellos celebran mucho porque son valorados vayan donde vayan, y si no te homenajean en tu casa, te homenajearán en otro lugar".



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