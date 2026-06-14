Luis de la Fuente, seleccionador español, confirmó el domingo que Lamine Yamal y Marc Cucurella están en excelente forma, pero no serán titulares mañana contra Cabo Verde en el debut del Grupo C de la eliminatoria mundialista.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el seleccionador afirmó que el inminente fichaje de Cucurella por el Real Madrid no le afectará, pues es un profesional consumado. Sobre Yamal añadió: «Llegó justo cuando lo necesitábamos, igual que Nico y Víctor Muñoz, que habían tenido algunos problemas».

Sobre Yamal añadió: «Está en un momento de forma excelente, pero no será titular; valoraremos su aportación según cómo se desarrolle el partido».

Sobre Cucurella añadió: «Su fichaje por el Real Madrid es una buena noticia y no le afectará; es un gran profesional, como demostró en la Eurocopa».

Añadió que el proceso de recuperación es similar para Yamal, Nico y Muñoz, y que los dos primeros compartieron ese tiempo con naturalidad.

Si el partido lo necesita, podrían jugar algunos minutos; ya valoraremos cuándo y cuánto. Verlos entrenar es siempre una grata sorpresa».

Cautela

El técnico advirtió que no hay que subestimar a Cabo Verde: «Respetamos al rival y no subestimamos a nadie; siempre jugamos como si fuera el más fuerte». «Tienen conceptos tácticos muy claros y los ejecutan con maestría, son tremendamente rápidos y ya han eliminado a Camerún. Sin duda serán una de las sorpresas de este torneo y nos exigirán darlo todo».

Subrayó la importancia del debut: «Un buen comienzo es clave por los tres puntos y lo psicológico». Y sentenció: «El partido contra Cabo Verde es el más importante del Mundial; quien crea que será fácil se equivoca».

Añadió que «ser el gran favorito no garantiza nada; el menos favorito puede ganar y todos los partidos serán muy difíciles».

Concluyó señalando que «el once inicial no ha cambiado» y que «el equipo se sostiene sobre el entusiasmo y las ganas», pues «muchos jugadores debutan en el Mundial, y no hay como afrontarlo con ilusión y fe».